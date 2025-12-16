San Fransiske staiga sustojus lyniniam tramvajui sužeista penkiolika žmonių

Žmonės patyrė įvairių sužeidimų – nuo nedidelių iki vidutinio sunkumo, socialiniuose tinkluose paskelbė San Fransisko ugniagesių departamentas. Du iš jų buvo nedelsiant išvežti į ligonines, o dar 11 suteikta pagalba dėl, departamento teigimu, „nedidelių skausmų“.
San Fransisko savivaldybės transporto agentūra (SFMTA), valdanti šiuos tramvajus, teigė aktyviai tirianti incidentą ir nepateikė jokios sustojimo priežasties.
Lyniniai tramvajai yra vienas iš pagrindinių turistų traukos centrų ir buvo įamžinti Tony Bennetto dainoje apie tai, kad jis paliko savo širdį San Fransiske. Keleiviai nesinaudoja saugos diržais ir dažnai laikosi įsikabinę vagonų išorėje – tramvajai iš dalies yra atviri.
Lyniniai tramvajai San Fransiske pirmą kartą pradėjo kursuoti XIX amžiaus aštuntajame dešimtmetyje, o maždaug prieš 60 metų jie buvo paskelbti nacionaliniu istoriniu paminklu. Šiandien mieste veikia trys tokių tramvajų linijos.
„Visų savivaldybės transporto priemonių keleivių saugumas ir toliau išlieka mūsų svarbiausiu prioritetu. Atliksime išsamią incidento detalių peržiūrą, kad užtikrintume nuolatinį saugumą lyniniuose tramvajuose“, – sakoma SFMTA pareiškime.
Naujausi komentarai