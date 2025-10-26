 Šaltiniai: po brangenybių vagystės iš Luvro sulaikyti du įtariamieji

Šaltiniai: po brangenybių vagystės iš Luvro sulaikyti du įtariamieji

2025-10-26 12:27
Lina Linkevičiūtė (AFP/ELTA)

Prancūzijos pareigūnai sulaikė du vyrus, įtariamus priklausius keturių asmenų grupei, kuri praėjusią savaitę iš pasaulinio garso Luvro muziejaus pavogė vertingus juvelyrinius dirbinius, sekmadienį pranešė du bylai artimi šaltiniai, taip patvirtindami žiniasklaidos pranešimus.

Šaltiniai: po brangenybių vagystės iš Luvro sulaikyti du įtariamieji
Šaltiniai: po brangenybių vagystės iš Luvro sulaikyti du įtariamieji / EPA-ELTA nuotr.

Vienas iš įtariamųjų buvo sulaikytas šeštadienį apie 22 val. vietos (23 val. Lietuvos) laiku Paryžiaus Šarlio de Golio oro uoste, kai ruošėsi sėsti į lėktuvą ir skristi į užsienį, paskelbė Prancūzijos žiniasklaidos priemonės „Le Parisien“ ir „Paris Match“. Antrasis, pasak „Le Parisien“, netrukus buvo sulaikytas Paryžiaus regione.

Dešimtims tyrėjų buvo pavesta susekti vagis, kurie spalio 19-ąją vidury baltos dienos sėkmingai apiplėšė Luvrą ir vos per septynias minutes paspruko su karališkosiomis brangenybėmis, kurių vertė – apie 102 mln. JAV dolerių (maždaug 87,7 mln. eurų).

Plėšikai užlipo ištraukiamomis pavogto kraustytojų sunkvežimio kopėčiomis ir, naudodami pjovimo įrangą, įsilaužė į vieną galeriją. Leisdamiesi kopėčiomis ir sėsdami ant motorolerių, jie pametė deimantais ir smaragdais nusagstytą karūną, tačiau pavogė aštuonis dirbinius, tarp jų – smaragdų ir deimantų vėrinys, kurį Napoleonas Bonapartas padovanojo savo žmonai imperatorienei Marijai Luizai.

Ši įžūli vagystė patraukė viso pasaulio žiniasklaidos dėmesį, o Prancūzijoje kilo diskusijos apie kultūros įstaigų saugumą.

Šiame straipsnyje:
Luvras
vagystė Luvre
sulaikyti įtariamieji

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų