Rytų Ukrainoje – smūgiai: yra žuvusiųjų

Pastarosiomis savaitėmis Rusija ir Ukraina suintensyvino atakas viena prieš kitą, o JAV vadovaujamos derybos dėl 2022 metais Maskvos pradėto konflikto užbaigimo lieka faktiškai įšaldytos.
Per Rusijos smūgius trijuose Dnipropetrovsko rajonuose vienas žmogus žuvo, o dar devyni buvo sužeisti, platformoje „Telegram“ rašė regiono karinės administracijos vadovas Oleksandras Hanža.
Pasak O. Hanžos, žuvusioji yra 70 metų moteris; ji žuvo Nikopolio rajone.
Poltavos regiono karinės administracijos vadovas Vitalijus Djakivnyčius teigė, kad šeštadienio vakarą per Rusijos smūgį žuvo du žmonės, o dar 13, įskaitant šešis vaikus, buvo sužeista.
Tuo metu pietrytinės Zaporižios srities gubernatorius Ivanas Fedorovas, kurį cituoja portalas „Ukrainska Pravda“, pranešė, kad per rusų šeštadienio vakaro ataką čia žuvo penki ir buvo sužeista dar 11 žmonių.
Ukrainiečių oro pajėgos platformoje „Telegram“ paskelbė, kad Rusija praėjusią naktį į Ukrainą paleido keturias raketas ir 105 dronus. Nurodoma, kad buvo numušti ar nuslopinti 96 dronai.
Rusijos gynybos ministerija savo ruožtu pranešė, kad per naktį numušė 239 ukrainiečių dronus.
Ukrainos kariuomenė praėjusią naktį smogė degalų tranzito terminalams ir uostų infrastruktūrai abiejose Kerčės sąsiaurio pusėse, skelbia ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“, remdamasis „Telegram“ kanalais.
Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose, regis, matyti gaisras naftos terminale Kerčės mieste Rusijos okupuotame Kryme.
Kitoje Kerčės sąsiaurio pusėje, kaip pranešama, kilo gaisras Kavkazo uoste Čuškos nerijoje Rusijos Krasnodaro krašte.
Maskvos primestas gubernatorius: Rusijos okupuotame Kryme stabdomas degalų pardavimas
Rusijos okupuotame Kryme stabdomas degalų pardavimas plačiajai visuomenei, sekmadienį pranešė Maskvos primestas vietos gubernatorius.
Apie sprendimą paskelbta Kyjivui suintensyvinus smūgius Rusijos tiekimo linijoms.
„Šiandien, birželio 21 dieną, nuo 9 val. (10 val. Lietuvos laiku) Krymo degalinėse sustabdytas degalų pardavimas“, – sakė gubernatorius Sergejus Aksionovas.
Jis pridūrė, kad degalai bus parduodami tik valstybinėms įmonėms.