Rusų pajėgos Donecko regione įvykdė penkių civilių egzekuciją

Apie tai platformoje „Telegram“ pranešė Donecko regiono prokuratūra.
Tyrimo metu nustatyta, kad žudynės įvyko spalio 20 d.
Sutuoktinių pora su vyresniuoju sūnumi slėpėsi nuosavo namo rūsyje, o jaunesnysis sūnus buvo išėjęs pas kaimynus parnešti vandens.
Netrukus į slėptuvę, kurioje glaudėsi šeima, įsiveržė rusų kariai ir ėmė juos tardyti apie tai, kur kaime slepiasi ukrainiečių gynėjai. Negavę jokios informacijos, jie išvyko.
Po to vienas iš okupantų grįžo ir ėmė iš automatinio ginklo šaudyti į civilius. Manydamas, kad visi trys negyvi, jis iš įvykio vietos pasišalino.
Tačiau motina išgyveno: kulka jai pataikė į žandikaulį.
Susirūpinusi dėl jaunesniojo sūnaus, ji nuėjo į gretimą rūsį, kur rado jo ir kaimynų – 62 metų moters ir jos 30 metų sūnaus – kūnus.
Sužeistai moteriai pavyko pasiekti Ukrainos kontroliuojamą teritoriją, kur ji buvo paguldyta į ligoninę ir davė parodymus apie Rusijos pajėgų įvykdytą karo nusikaltimą.
Teisėsaugos pareigūnai iškėlė baudžiamąją bylą dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo, dėl kurio žuvo civiliai gyventojai (Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnio 2 dalis).
Šiuo metu atliekamas ikiteisminis tyrimas, kurio tikslas – išsiaiškinti visas karo nusikaltimo aplinkybes ir nustatyti atsakingų Rusijos kareivių tapatybes.