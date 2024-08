Rusų armija Ukrainoje per pastarąją parą prarado dar 1 190 karių

Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. rugpjūčio 23 d. Ukrainoje sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės iš viso bemaž 605 330 rusų okupantų, iš jų 1 190 – vien per pastarąją parą.

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynėjai sunaikino 8 533 priešų tankus (+4 per pastarąją parą), 16 599 šarvuotąsias kovos mašinas (+32), 17 307 artilerijos sistemas (+45), 1 167 raketų paleidimo sistemas (+1), 932 oro gynybos sistemas (+1), 367 karo lėktuvus, 328 sraigtasparnius, 14 025 nepilotuojamus orlaivius (+27), 2 442 sparnuotąsias raketas, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 23 329 transporto priemones (+49), 2 910 specialiosios įrangos vienetų (+6).

Pranešama, kad rugpjūčio 22 d. vakaro duomenimis fronte įvyko 135 susirėmimai. Pokrovsko sektoriuje likviduota daugiau nei 300 priešų.