Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo žmogus, padaryta žala energetikos objektams

Didžiausia privati Ukrainos energetikos bendrovė DTEK neišsiplėsdama teigė, kad įvairiuose regionuose padaryta žala elektrinėms.
Vakarinės Lvivo srities gubernatorius pranešė, kad regione nukentėjo du energetikos objektai.
„Žiemos išvakarėse Rusija tęsia sistemingą energetinį terorą, kėsindamasi į ukrainiečių gyvenimą, orumą ir šilumą“, – socialiniuose tinkluose rašė Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Svyrydenko.
Ukrainos pietrytinėje Zaporižios srityje regioninės karinės administracijos vadovas pranešė, kad ten žuvo vienas žmogus ir 17 buvo sužeisti, tarp jų šeši vaikai.
„Tarp sužeistųjų yra šeši vaikai – trys mergaitės ir trys berniukai. Vaikams nuo 3 iki 6 metų“, – platformoje „Telegram“ teigė Ivanas Fedorovas.
Pareigūnai išplatino nuotraukas, kuriose matyti po išpuolių sugriuvę sovietmečiu statyto gyvenamojo namo aukštai.
Dar keturi žmonės buvo sužeisti Vinycios regione, esančiame netoli Kyjivo, kur naujienų agentūros AFP žurnalistai galėjo girdėti virš sostinės skriejusius Rusijos dronus.
Ukrainos energetikos ministrė Svitlana Hrynčuk pranešė, kad „Rusija vėl vykdo didelio masto raketų ir dronų smūgį Ukrainos energetikos infrastruktūrai“.
Energetikos ministerija teigė, kad dėl išpuolių elektros tiekimas buvo nutrauktas „dideliam skaičiui vartotojų“, tačiau skaičių nepateikė.
Tuo metu Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad per naktį numušė 170 ukrainiečių dronų, 48 jų – su Ukraina besiribojančioje Rusijos Briansko srityje, o devynis – Maskvos regione, kur šeši dronai skrido sostinės link.
Tęsdama 2022 metų vasarį pradėtą plataus masto invaziją, Rusija nuolat rengia dronų ir raketų atakas, ypač prieš Ukrainos energetikos tinklus.
Ukraina vis dažniau atsako smūgiais, nukreiptais į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir kitą energetikos infrastruktūrą.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) nuo sausio, kai grįžo į Baltuosius rūmus, bando pasiekti Rusijos ir Ukrainos susitarimą, tačiau jo pastangos užbaigti karą kol kas nedavė didesnių rezultatų.