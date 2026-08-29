Rusijos smūgis sandėliui netoli Kyjivo: žuvo mažiausiai 27 žmonės

Ukrainos prokurorų teigimu, sandėlyje, matyt, buvo saugomi „sprogūs objektai“, ir pradėjo tyrimą dėl nusikalstamo neatsargumo. Pareigūnai nepateikė detalių apie sandėlio pobūdį.
Pastaraisiais mėnesiais tiek Rusija, tiek Ukraina intensyvino tolimojo nuotolio smūgius viena kitai, sukeldamos gaisrus ir pasiekdamos rekordinius civilių aukų skaičius.
AFP žurnalistai matė milžinišką juodų dūmų stulpą, kylantį virš sostinės vakarinių priemiesčių, o pareigūnai pranešė, kad objektas vis dar dega.
„Deja, šiuo metu žinoma, kad žuvo 27 žmonės. Ir šis skaičius gali būti ne galutinis“, – sakė Kijevo srities gubernatorius Tymuras Tkačenka.
Tarp žuvusiųjų – Dmytrivskos kaimo meras Tarasas Didychas, pridūrė jis.
Ukrainos prokurorai paskelbė, kad pradėtas tyrimas.
„Rugpjūčio 28 d. apie 20.10 val. bepilotis orlaivis... nukrito arba įsirėžė į įmonės teritoriją Mylos miestelyje“, – pranešė Ukrainos generalinio prokuroro biuras.
Myla yra Kyjivo vakariniame pakraštyje.
„Įmonės teritorijoje kilo didelis gaisras, o po to prasidėjo detonacijos“, – pridūrė prokuratūra.
Prokuratūra patikslino, kad tyrimas bus sutelktas į „sprogstamųjų objektų ir medžiagų saugojimo įmonės teritorijoje teisėtumą“, taip pat į tai, ar įmonė, kurios pavadinimas nebuvo nurodytas, turėjo „būtinus leidimus“.
Ministras pirmininkas Serhijus Koreckis išreiškė apgailestavimą, kad nebuvo išmokta „pamoka“ po ankstesnės mirtinos liepos mėnesio atakos prieš šaudmenų sandėlį Vyšnevėje, netoli Kyjivo.
Tuomet tyrimas atskleidė rimtus valstybinės įmonės trūkumus – ji nesilaikė nustatytų standartų nepaisydama to, kad arti buvo gyvenamųjų pastatų.
„Penktaisiais plataus masto invazijos metais nuolat kartoti tas pačias klaidas yra nusikalstamas neatsargumas“, – sakė jis „Telegram“ kanale. – Visi atsakingieji, be išimčių, turi būti griežtai nubausti, kad tokios situacijos niekada nepasikartotų.“
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