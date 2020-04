Rusijos policija sulaikė aktyvistus, vežusius į ligoninę apsauginių priemonių

Opozicijos politiko Aleksejaus Navalno remiami profesinės Gydytojų sąjungos nariai šią savaitę pradėjo lėšų rinkimo kampaniją apsauginėms priemonėms nupirkti. Ketvirtadienį Sąjungos lyderė Anastasija Vasiljeva ir aktyvistų grupė važiavo į vieną ligoninę Naugardo regione, 400 km į šiaurės vakarus nuo Maskvos, ir vežė pirmą kaukių, pirštinių, apsauginių kostiumų ir apsauginių akinių siuntą.

Policija sustabdė grupę autostradoje ir skyrė baudas už karantino taisyklių pažeidimus. Grupė nusigavo iki ligoninės ir pristatė apsaugines priemones, bet tada A. Vasiljeva vėl buvo sulaikyta, kaip pranešama, dėl policijos nurodymų nepaisymo.

Tviteryje paskelbtoje vaizdo medžiagoje matyti aktyvistų areštas, tuzinas policininkų, susirinkusių aplink A. Vasiljevą, ir du ją į nuovadą tempiantys pareigūnai.

A. Navalnas ketvirtadienį vakare tviteryje persiuntė vaizdo medžiagą. „Kodėl jie persekioja šį žmogų, [ar] todėl, kad ji nuvežė kaukių gydytojams?” – klausė jis.

Penktadienį ryte A. Vasiljeva vis dar buvo laikoma policijoje Naugardo regione.

Rusija penktadienį pranešė apie 4 149 užsikrėtimo naujuoju koronavirusu atvejus. Nors vyriausybė tikina, kad Rusijos sveikatos apsaugos sistema yra visiškai pasirengusi epidemijai, gydytojai ir ligoninės visoje šalyje nuolat skundžiasi dėl apsauginių priemonių ir medicininės įrangos trūkumo.

Gydytojų sąjunga tapo viena aktyviausių Kremliaus atsako į COVID-19 kritikų ir kaltina valdžią nuvertinant epidemijos mastą, be to, spaudžiant medikus dirbti be pakankamos apsaugos.