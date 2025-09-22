Rusijos pareigūnas: per Ukrainos smūgį Kryme žuvo trys žmonės

Kremliaus remiamas Krymo vadovas Sergejus Aksionovas teigė, kad Ukraina taikėsi į kurortinį Foroso miestą, nukentėjo sanatorija ir mokyklos pastatas.
„Atnaujintais duomenimis, per bepiločių orlaivių ataką žuvo trys žmonės ir šešiolika buvo sužeista“, – „Telegram“ kanale sakė S. Aksionovas.
Numušto drono skeveldros taip pat sukėlė gaisrą netoli pakrantės miesto Jaltos, sakė jis. Rusijos gynybos ministerija smūgį pavadino „teroristiniu išpuoliu“ ir iš pradžių sakė, kad žuvo du žmonės.
Ukraina pranešė, kad iki sekmadienio 22 val. Maskva surengė 46 smūgius iš oro į šalį.
Rusija aneksavo Krymą 2014 m. po referendumo, kurį pasmerkė tarptautinė bendruomenė, ir siekia, kad Kyjivas ir Vakarų šalys pripažintų pusiasalį jos teritorija. Ukrainos pajėgos dažnai vykdo atakas stipriai įtvirtintame pusiasalyje, taikosi į tiltą, jungiantį jį su Rusijos žemynine dalimi.
JAV lyderis Donaldas Trumpas, praėjusį mėnesį susitikęs su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, pareiškė, kad Ukraina negalės atgauti Krymo. D. Trumpas surengė atskirą susitikimą ir su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, tačiau po šių jo diplomatinių pastangų pažanga siekiant paliaubų įstrigo.