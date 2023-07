Per septyniolika Rusijos invazijos į Ukrainą mėnesių okupantai nužudė beveik tiek pat Ukrainos civilių gyventojų, kiek per dešimtmetį trukusį karą Afganistane žuvo SSRS kareivių.

Ukrainos generalinės prokuratūros duomenimis, nuo pernai vasario 24-osios iki šių metų liepos buvo užregistruota daugiau kaip 10 tūkst. civilių ukrainiečių nužudymų.

Radijo stoties NV paprašyta patikslinti duomenis, institucija informavo: nužudyti 10 695 civiliai ukrainiečiai (tarp jų 494 vaikai), sužeisti 15 469 žmonės (tarp jų 1 068 vaikai).

Be to, prokuratūra pranešė iš viso užregistravusi daugiau kaip 97 tūkst. karo nusikaltimų, kuriuos rusai įvykdė per plataus masto invaziją į Ukrainą. Iš jų 3 115 buvo nusikaltimai prieš vaikus. Taip pat buvo užfiksuota dar 215 okupantų įvykdyto seksualinio smurto atvejų.

Daugiausia karo nusikaltimų prokurorai nustatė Donecko (25 405), Charkivo (18 303), Chersono (17084) ir Kyjivo (10894) srityse. Ukrainos generalinės prokuratūros duomenimis, jau nustatyti 383 įtariamieji karo nusikaltimais, iš jų 220 pareikšti kaltinimai, o 54 nuteisti Ukrainos teismuose.

Išvakarėse pranešta apie dar 11 Rusijos kariškių pateiktus įtarimus. Pasak tyrėjų, jie pirmaisiais karo mėnesiais Bučos rajono Motyžino kaime šaudė į civilių transporto priemones.

Buriatijoje dislokuotos motorizuotosios šaulių brigados kariškiai, užimdami Motyžino kaimą, vykdė „baudžiamąsias akcijas“. „Per vieną iš tokių reidų veikėjai judėjo rusiškų šarvuočių kolona ir apšaudė du lengvuosius automobilius su civiliais gyventojais. Dėl priešo ugnies žuvo šeši ukrainiečiai – ir vairuotojai, ir keleiviai“, – teigiama prokuratūros pranešime.

Naujausiais duomenimis, Kyjivo srityje po išsivadavimo iš Rusijos okupantų buvo rasti 1 348 nuo okupantų rankos žuvusių civilių gyventojų kūnai. Iš jų 500 kūnų rasta Bučos teritorijoje. 90 proc. civilių gyventojų, žuvusių rusų okupantams užimant miestą, buvo sušaudyti.

Ukraina tvirtina, kad rusų okupantų įvykdytos žudynės Bučoje buvo tyčinės. Balandžio 14 d. Aukščiausioji Rada pripažino Rusijos ir jos kariuomenės veiksmus ukrainiečių tautos genocidu.

Nužudyti 10 695 civiliai ukrainiečiai (tarp jų 494 vaikai), sužeisti 15 469 žmonės (tarp jų 1 068 vaikai).

Okupantai toliau terorizuoja užimtose teritorijose likusius ukrainiečius. Ketvirtadienį surengtoje spaudos konferencijoje visuomeninės organizacijos „Rytų žmogaus teisių grupė“ direktorė advokatė Vera Jastrebova pranešė, kad vadinamasis „Luhansko liaudies respublikos Aukščiausiasis teismas“ nuteisė kalėti iki gyvos galvos Stanično-Luhansko rajono gyventoją, kuris bandė apginti save ir savo namus nuo okupantų. „Jis susigrūmė su Rusijos kariškiu ir okupacinės administracijos atstovu, kurie įsiveržė į jo namus. Per susirėmimą jis nukovė kolaborantą ir sužeidė rusų kariškį“, – sakė aktyvistė.

Keturiolika metų kalėti okupantai taip pat nuteisė Lutuhyno gyventoją, kuris socialiniuose tinkluose palaikė Ukrainą. Už „valstybės išdavystę“ nuteistas Rusijos pilietybę turintis vyras bausmę turi atlikti griežtojo režimo kolonijoje.

Okupuotos Mironovkos gyvenvietės devyniolikmetei gyventojai okupantai inkriminuoja Rusijos baudžiamajame kodekse numatytą prasižengimą už tai, kad ji nuo administracinio pastato nuplėšė ir suplėšė Rusijos Federacijos vėliavą. Vienas iš vietinių bendradarbių pranešė apie incidentą „teisėsaugos institucijoms“, o rajono policijos pareigūnas surado „kaltininkę“.

Okupacinė valdžia nuolat pažeidinėja Ženevos konvenciją, ypač teisdama karo belaisvius. Taip sukuriama schema, pagal kurią ukrainiečių kariškiams, kad išvengtų neadekvačių bausmių, siūloma eiti į frontą ir kariauti okupantų pusėje.

Okupuotose Zaporižios ir Chersono sričių teritorijose okupantai vykdo intensyvią slaptą mobilizaciją. Atidaryti vadinamieji karinės registracijos skyriai, į kuriuos jau prievarta išvežta 4,3 tūkst. ukrainiečių vyrų.

Be to, O. Jastrebovos duomenimis, vien liepą laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose neteisėtai sulaikyti 218 Ukrainos piliečių. Be to, okupantai atkakliai naikina ukrainiečių tapatybę.

Pavyzdžiui, Mariupolyje vadinamosios „Donecko liaudies respublikos" federalinės saugumo tarnybos valdyba konfiskavo 1 500 egzempliorių ukrainietiškos literatūros kaip „ekstremistinės“ ir šioje „byloje“ sulaikė penkiolika žmonių.