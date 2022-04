Rusijos kariuomenė: per parą Ukrainoje sunaikinti 52 kariniai objektai

Rusijos kariuomenė skelbia kare prieš Ukrainą sunaikinusi penkis didelius amunicijos sandėlius ir dar vieną degalų saugyklą. Oro antskrydžiais per parą Ukrainoje sunaikinti iš viso 52 kariniai objektai, penktadienį Maskvoje sakė Rusijos gynybos ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas.

Luhansko srityje, be to, per mūšius nukauta 40 Ukrainos „nacionalistų“. Šių duomenų nepriklausimai patvirtinti negalima.