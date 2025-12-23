Rusijoje – naujas rekordas: už tėvynės išdavystę ir šnipinėjimą nuteisti šimtai žmonių

Nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios tokių nuosprendžių sulaukė daugiau nei 1 tūkst. žmonių. Tai atskleidė analitiko Kirilo Parubeco atliktas tyrimas, kurį paskelbė žmogaus teisių grupė „Pervyj otdel“. Nepriklausomas naujienų portalas „Meduza“ apžvelgė pagrindines šio tyrimo išvadas.
Iki 2025 m. gruodžio 10 d. mažiausiai 1 627 žmonės buvo teisiami Rusijoje baudžiamosiose bylose dėl kaltinimų tėvynės išdavyste ar šnipinėjimu. Daugiau nei 1 tūkst. šių bylų buvo iškelta vykstant Rusijos pilno masto invazijai į Ukrainą. Apie trečdalis teisiamųjų – 564 asmenys – buvo Ukrainos piliečiai.
Šiuo metu tyrimai vis dar atliekami prieš mažiausiai 420 šių kaltinamųjų, o 179 bylos jau perduotos teismui.
Daugumoje atvejų kaltinimai tiesiogiai susiję su Rusijos karu prieš Ukrainą. 2025 m. didžioji dauguma nuosprendžių (78 proc.) dėl kaltinimų pažeidus konstitucinę santvarką buvo priimta pagal baudžiamojo kodekso straipsnį dėl tėvynės išdavystės.
2025 m. nei vienas asmuo nebuvo išteisintas bylose dėl šnipinėjimo ar išdavystės. Keturi įtariamieji buvo nuteisti kalėti iki gyvos galvos, šešiems buvo skirtas privalomas psichiatrinis gydymas, o trys nuteistieji dėl tokių kaltinimų mirė nelaisvėje.
Anot žmogaus teisių grupės „Pervyj otdel“, bylų dėl šnipinėjimo nagrinėjimas itin pasikeitė prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą. Kaltinimai dėl šnipinėjimo tapo viena pagrindinių Kremliaus naudojamų politinio persekiojimo priemonių.
Tyrime nurodoma, kad tokie įtarimai beveik visada pateikiami žmonėms, kurie neturi jokios prieigos prie valstybės paslapčių. Įrodymai dažnai grindžiami ryšiais su provokatoriais, nedidelėmis paaukotų pinigų sumomis arba tariamu ketinimu padaryti nusikaltimą. Tokios bylos dažniausiai nagrinėjamos už uždarų durų, o visuomenei iš esmės atimta galimybė stebėti teismo procesą.
Dėl tokio teismų procesų slaptumo analitikai ne tik negali nustatyti kaltinimų esmės, bet net ir gauti pagrindinės informacijos apie kaltinamuosius, įskaitant jų tapatybę ar sulaikymo vietą.
„Pervyj otdel“ taip pat teigia, kad bylos už tėvynės išdavystę ar šnipinėjimą dabar keliamos visoje Rusijoje ir Rusijos okupuotoje Ukrainos teritorijoje.
Didžiausią kaltinamųjų dėl šnipinėjimo ir išdavystės grupę sudaro Rusijos piliečiai, neturintys aiškaus ryšio su politine veikla, įskaitant studentus, informacinių technologijų specialistus, mokytojus, pramonės sektoriaus darbuotojus ir verslininkus.
Nuo 2024 iki 2025 m. vidutinė įkalinimo bausmė už kaltinimus šnipinėjimu ar tėvynės išdavyste Rusijoje išaugo nuo 12 iki 15 metų.
