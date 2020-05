Rusijoje – 9,4 tūkst. naujų COVID-19 atvejų

Rusijoje per pastarąją parą nustatyta per 9,4 tūkst. naujų koronaviruso infekcijos COVID-19 atvejų, bet aukų skaičius, palyginus su ankstesne diena, sumažėjo iki 139, šeštadienį pranešė operatyvinis štabas, koordinuojantis šalies atsaką į pandemiją.

„Per praėjusią parą Rusijos 84 regionuose patvirtinti 9 434 koronaviruso infekcijos COVID-19 atvejai. Be klinikinių simptomų užregistruoti 3 966 atvejai (42 proc.)“, – rašoma štabo išplatintame pranešime.

Ankstesnėmis trimis dienomis naujų užsikrėtimo atvejų skaičius neviršijo 9 000.

Nuo epidemijos pradžios Rusijoje jau nustatyti 335 882 COVID-19 atvejai.

Maskvoje per parą užregistruota 3 190 naujų užsikrėtimo atvejų, o bendras diagnozių skaičius išaugo iki 161 397.

Per tą laikotarpį šalyje užfiksuoti 139 mirties atvejai, iš jų 67 – Maskvoje. Penktadienį virusas pareikalavo Rusijoje rekordiškai daug gyvybių – 150. Iš viso nuo epidemijos pradžios mirė 3 388 žmonės.

Pastarąją parą šalyje nuo COVID-19 pasveiko 8 111 asmenų, iš jų 3 831 – Maskvoje.

Per visą epidemijos laikotarpį Rusijoje atlikta per 8,4 mln. tyrimų dėl koronaviruso, o per praėjusią parą – 276 tūkstančiai. Medikai šiuo metu prižiūri 276 tūkst. pacientų.