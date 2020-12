Rusijoje – 26,4 naujų COVID-19 atvejų ir rekordinis paros mirštamumas

Rusijoje per pastarąją parą nustatyta 26,4 tūkst. naujų koronavirusinės infekcijos atvejų ir užfiksuotas didžiausias nuo pandemijos pradžios mirštamumas, per vieną dieną mirus 569 žmonėms, rodo antradienį paskelbti šalies kovą su epidemija koordinuojančio operatyvinio štabo duomenys.

Štabas nurodė, kad nuo pirmadienio šalyje buvo nustatyti 26 402 COVID-19 atvejai ir kad sergamumas trečią dieną iš eilės viršija 26 tūkst. atvejų per parą. Kelias ankstesnes dienas per parą būdavo fiksuojama daugiau kaip 27 tūkst. užsikrėtimo atvejų.

Be to, Rusijoje trečią savaitę stebimas didėjantis koronavirusu užsikrėtusių žmonių mirštamumas. Prieš savaitę per parą užregistruotų COVID-19 pacientų mirčių skaičius pirmąsyk viršijo 500.

Vis dėlto didėja ir per parą išrašomų pasveikusių pacientų skaičiai. Antradienį buvo paskelbta apie 24 763 ligoninėse gydytus ir išrašytus COVID-19 pacientu – beveik 5 tūkst. daugiau negu ankstesnę dieną. Iki šiol didžiausias išrašytų pacientų skaičius buvo paskelbtas praeitą šeštadienį, kai iš gydymo įstaigų išėjo 27,3 tūkst. COVID-19 persirgusių pacientų.

Didžiausias sergamumas tebestebimas Maskvoje: per pastarąją parą sostinėje buvo patvirtinti 6 524 naujų užsikrėtimo atvejų ir mirė 76 pacientai.

Iki šiol Rusijoje testai patvirtinti 2 322 056 COVID-19 atvejai, 40 464 užsikrėtusieji mirė, 1 803 467 buvo išrašyti iš gydymo įstaigų.

Šiuo metu šalyje žinom 478 125 aktyvūs koronavirusinės infekcijos atvejai.