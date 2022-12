Rusija tęsia veiksmus Rytų Ukrainoje: V. Zelenskis teigia, kad Bachmutas sunaikintas

Paskutiniai Rusijos daugiau nei devynis mėnesius trunkančio karo Ukrainoje mūšiai vyko dėl keturių provincijų, kurias prezidentas Vladimiras Putinas triumfuojančiai – ir neteisėtai – aneksavo rugsėjo pabaigoje. Kovos rodo, kad Rusija stengiasi įtvirtinti šių regionų kontrolę, o Ukraina atkakliai siekia juos susigrąžinti.

V. Zelenskis teigė, kad keliuose fronto miestuose Rytų Ukrainos Donecko ir Luhansko srityse padėtis „išlieka labai sudėtinga“. Šios provincijos kartu sudaro Donbasą – platų pramoninį regioną, besiribojantį su Rusija, kurį V. Putinas nuo pat karo pradžios nurodė kaip esminį ir kuriame nuo 2014 metų kovoja Maskvos remiami separatistai.

„Bachmutas, Soledaras, Marjinka, Kremina. Jau seniai šių vietovių žemėje neliko nė vienos gyvenamosios vietos, kuri nebūtų nukentėjusi nuo sviedinių ir ugnies, – sakė V. Zelenskis savo vakariniame vaizdo kreipimesi, vardydamas miestus, kurie vėl atsidūrė taikiklyje. – Okupantai faktiškai sunaikino Bachmutą, dar vieną Donbaso miestą, kurį Rusijos kariuomenė pavertė sudegusiais griuvėsiais.“

V. Zelenskis nepatikslino, ką jis turi omenyje sakydamas „sunaikino“ – kai kurie pastatai tebestovi, o gyventojai vis dar vaikšto miesto gatvėmis.

Ukrainos kariuomenės generalinis štabas pranešė, kad nuo penktadienio iki šeštadienio visoje Ukrainoje buvo surengta apie 20 antskrydžių ir daugiau kaip 60 raketų atakų. Atstovas spaudai Oleksandras Štupunas teigė, kad aktyviausios kovos vyko Bachmuto rajone, kur apšaudyta daugiau kaip 20 gyvenamųjų vietų. Jis sakė, kad Ukrainos pajėgos atrėmė Rusijos atakas Donecke ir kaimyniniame Luhanske.

Vasarą Rusijai vykdant intensyvų puolimą rytuose pavyko užimti beveik visą Luhanską. To paties likimo išvengė Doneckas, o pastarosiomis savaitėmis Rusijos kariuomenė sutelkė pajėgas ir išteklius aplink Bachmutą, bandydama apsupti miestą, teigė analitikai ir Ukrainos pareigūnai.

Po to, kai Ukrainos pajėgos beveik prieš mėnesį atkovojo pietinį Chersono miestą, mūšis Bachmuto apylinkėse suintensyvėjo, o tai rodo, kad po kelias savaites trukusių nesėkmių Ukrainoje V. Putinas siekia akivaizdžių laimėjimų.

Užėmus Bachmutą būtų nutrauktos Ukrainos tiekimo linijos ir atvertas kelias Rusijos pajėgoms veržtis į Kramatorską ir Slovjanską – pagrindines ukrainiečių tvirtoves Donecko srityje. Daugiau nei pusę metų Rusija raketomis apšaudė Bachmutą. Sausumos puolimas paspartėjo po to, kai liepos mėnesį jos pajėgos privertė ukrainiečius pasitraukti iš Luhansko.

Tačiau kai kurie analitikai suabejojo Rusijos strategine logika nepaliaujamai siekiant užimti Bachmutą ir aplinkines vietoves, kurios pastarosiomis savaitėmis taip pat buvo intensyviai apšaudomos ir kur, kaip pranešė Ukrainos pareigūnai, kai kurie gyventojai gyvena drėgnuose rūsiuose.

„Išlaidos, susijusios su šešis mėnesius truksiančiomis žiauriomis, alinančiomis ir išnaudojimu grindžiamomis kovomis aplink Bachmutą, gerokai viršija bet kokį operacinį pranašumą, kurį rusai gali įgyti užėmę Bachmutą“, – ketvirtadienį „Twitter“ rašė Vašingtone įsikūręs analitinis centras „Institute for the Study of War“.

Penktadienį V. Putinas užsipuolė buvusią Vokietijos kanclerę Angelą Merkel, kuri pareiškė, kad 2015 metų taikos susitarimas dėl Rytų Ukrainos, dėl kurio derėjosi Prancūzija ir Vokietija, suteikė Ukrainai laiko pasirengti šių metų karui su Rusija.

Tuo susitarimu buvo siekiama sumažinti įtampą po to, kai prieš metus prorusiški separatistai užėmė teritoriją Donbase ir sukėlė karą su Ukrainos pajėgomis, kuris po vasario 24 dienos didelio masto invazijos peraugo į karą su pačia Rusija.

Šeštadienį Ukrainos kariuomenė taip pat pranešė apie smūgius kitose provincijose: Ukrainos šiaurės rytuose – Charkive ir Sumuose, vidurio Ukrainoje – Dnipropetrovske, pietryčiuose – Zaporižioje ir pietuose – Chersone. Pastarieji du kartu su Donecku ir Luhansku yra keturi regionai, kurie, V. Putino teigimu, dabar yra Rusijos teritorija.

Vakaruose esančioje Odesoje, svarbiausiame Juodosios jūros uostamiestyje, dėl dronų atakų naktį didžioji dalis regiono liko be elektros, sakė vietos valdžios vadovas Maksimas Marčenka.