Rusija teigia, kad, nepaisydama taikos derybų, karo veiksmų Ukrainoje nestabdys

„Rusijos ginkluotosios pajėgos tęsia specialiąją karinę operaciją“, – Rusijos gynybos ministerijos atstovą Igorį Konašenkovą cituoja naujienų agentūra „Interfax“. Pasak jo, nuo pirmadienio per Rusijos antskrydžius esą sunaikinti 68 ukrainiečiams priklausę kariniai objektai, tarp jų – priešlėktuvinės gynybos sistemos, du amunicijos ir trys degalų sandėliai bei trys dronai.

Šios informacijos nepriklausomai patvirtinti neįmanoma.

Rusijos gynybos ministerija kartu patvirtino, kad vėlų pirmadienį raketomis buvo smogta degalų saugyklai Rivnės srityje. Ministerijos teigimu, ten laikyti degalai buvo skirti Ukrainos karinei technikai Kyjivo priemiesčiuose.

UŽDARYTI >







































0:00 | 0:00 0 0:00 | 0:00

Trisdešimt ketvirtoji karo Ukrainoje diena | 21 nuotr.



















Rusija „atideda“ karinę tarnybą IT specialistams

Rusija antradienį laikinai atleido jaunus IT darbuotojus nuo karinės tarnybos, kai Maskvai pradėjus karinę operaciją Ukrainoje iš šalies išvyko daug programuotojų.

Karinė tarnyba Rusijoje privaloma vyrams nuo 18 iki 27 metų. Daugelis bando išvengti tarnybos naudodamiesi medicininėmis ar švietimo išimtimis, o kai kurie tiesiog ignoruoja šaukimą.

27 metų ir jaunesni vyrai, dirbantys IT įmonėse, gali gauti karinės tarnybos „atidėjimą“, teigiama viename vyriausybės portale paskelbtame potvarkyje. Jie taip pat turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir bent vienerius metus būti išdirbę IT įmonėje.

Dekrete sakoma, kad įmonės, siekiančios atidėti karinę tarnybą savo darbuotojams, iki gegužės 1 d. turi išsiųsti jų sąrašą atitinkamoms institucijoms. Taip pat teigiama, kad studentai, turintys daugiau nei 60 dalykų universitetinį išsilavinimą, gali prašyti tos pačios išimties. Tai liečia, be kitų, matematikos, taikomosios informatikos ir radijo inžinerijos studijas.

„Svarbu, kad IT sektoriaus plėtros tempai mūsų šalyje nelėtėtų net ir taikant sankcijas“, – sakoma Rusijos ministro pirmininko Michailo Mišustino pranešime.

Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios Rusija jau neteko apie 17,2 tūkst. kareivių

Rusijos kariuomenė Ukrainoje nuo vasario 24 d. jau neteko apie 17,2 tūkst. žmonių. Tai antradienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.

Be to, per šį laikotarpį Rusijos kariuomenė neteko 597 tankų, 1 710 šarvuotųjų kovos mašinų, 303 artilerijos sistemų, 96 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 54 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 127 lėktuvų, 129 sraigtasparnių, 1 178 automobilių, 7 laivų, 71 drono.

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.