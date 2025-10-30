Rusija smogė Ukrainos energetikos objektams, žuvo du žmonės

Ši ataka buvo surengta tuo metu, kai Rusijos pajėgos pranešė užėmusios dar du kaimus Rytų ir Pietų Ukrainoje.
Prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie naują aukų skaičių pareiškime socialiniuose tinkluose ir sakė, kad Rusijos pajėgos taikėsi į civilius gyventojus ir energetikos objektus devyniuose regionuose ir sostinėje Kyjive.
„Tikimės, kad Amerika, Europa ir Didžiojo septyneto šalys neignoruos Maskvos ketinimų viską sunaikinti“, – sakė V. Zelenskis, ragindamas taikyti daugiau sankcijų, kad Rusija būtų spaudžiama nutraukti invaziją.
Didžiausia privati Ukrainos energetikos bendrovė DTEK sakė, kad įvairiuose regionuose buvo apgadintos elektrinės, tačiau daugiau informacijos nepateikė.
Jos generalinis direktorius Maksymas Timčenka pavadino tai „skaudžiu smūgiu mūsų pastangoms užtikrinti elektros energijos tiekimą šią žiemą“.
Ukrainos miestai naudoja centralizuotą viešąją infrastruktūrą vandens, nuotekų ir šildymo sistemoms, kurių veiklą nuolat stabdo elektros tiekimo nutraukimai.
„Norint sustabdyti šį terorą, Ukrainai reikia daugiau oro gynybos sistemų, griežtesnių sankcijų ir maksimalaus spaudimo (Rusijai)“, – savo ruožtu sakė Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Svyrydenko, turėdama omenyje nesėkmingas JAV vadovaujamas diplomatines pastangas priversti Rusiją pradėti derybas dėl taikos susitarimo.
Vakariniame Lvivo regione, kuris ribojasi su NATO ir Europos Sąjungos (ES) nare Lenkija, regiono gubernatorius sakė, kad nukentėjo du energetikos objektai.
Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad surengė masinę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainos karinės pramonės objektus, energetikos infrastruktūrą ir oro bazes.
Nuo įsiveržimo 2022 metais Kremlius kiekvieną žiemą atakavo Ukrainos energetikos infrastruktūrą, priversdamas Kyjivą įvesti elektros naudojimo apribojimus ir importuoti energiją iš užsienio.
Rusija užima kaimus
Rusija ketvirtadienį panaudojo 52 raketas ir 653 dronus, pranešė Ukrainos oro pajėgos ir pridūrė, kad numušė 623 taikinius.
Lenkų kariuomenė pranešė, kad dėl Rusijos atakos Ukrainos teritorijoje prevenciškai pakėlė Lenkijos ir NATO naikintuvus.
Lenkijos oro navigacijos paslaugų agentūra pranešė laikinai uždariusi Radomo ir Liublino oro uostus.
Pietrytiniame Zaporižios mieste regiono karinės administracijos viršininkas sakė, kad žuvo du žmonės ir 17 buvo sužeisti, įskaitant šešis vaikus.
Naujienų agentūros AFP žurnalistas matė per ataką sugriautą gyvenamąjį namą ir gelbėtojus, valančius nuolaužas, o gyventojai apžiūrinėjo griuvėsius.
Dar keturi žmonės buvo sužeisti Vinycios regione.
AFP žurnalistai Kyjive girdėjo, kaip naktį virš sostinės praskrido Rusijos dronai.
Energetikos ministerija pranešė, kad dėl išpuolių elektros tiekimas buvo nutrauktas dideliam skaičiui vartotojų, tačiau tikslių skaičių nepateikė.
Tuo tarpu Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad per naktį numušė 170 ukrainiečių dronų, iš jų 48 Briansko srityje, kuri ribojasi su Ukraina, ir devynis sostinę supančioje Maskvos srityje.
Ji taip pat pranešė, kad jos pajėgos perėmė Sadovės šiaurės rytinėje Charkivo srityje ir Krasnohirsko Zaporižios srityje, kuri, Kremliaus teigimu, priklauso Rusijai, kontrolę.
Maskva, tęsdama 2022 metų vasarį pradėtą invaziją, beveik be perstojo rengia dronų ir raketų atakas.
Ukraina vis dažniau atsako savais smūgiais, nukreiptais prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir kitą energetikos infrastruktūrą.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) nuo pat savo sugrįžimo į Baltuosius rūmus sausio mėnesį bando užtikrinti taikos susitarimą, tačiau derybose padaryta menka pažanga.