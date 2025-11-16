Rusai sušaudė tris ukrainiečius karo belaisvius

Zaporižios srities prokuratūra pranešė sekmadienį pradėjusi baudžiamąjį procesą dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo bei tyčinio nužudymo.
Pranešta, kad šeštadienį internete buvo išplatintas vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip Rusijos kareiviai sušaudo tris sučiuptus Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karius. Tyrimo duomenimis, incidentas įvyko lapkričio 14 d. netoli Huliaipolės, Zaporižios srityje, kur vyksta aktyvūs karo veiksmai.
„Karo belaisvių žudymas yra šiurkštus Ženevos konvencijų pažeidimas ir kvalifikuotinas kaip sunkus tarptautinis nusikaltimas“, – sakoma prokuratūros pranešime.
Anksčiau buvo pranešta, kad Ukraina nuteisė Rusijos kareivį kalėti iki gyvos galvos už tai, kad nušovė pasidavusį Ukrainos kareivį.