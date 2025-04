Rusai ėmė gerokai intensyviau bombarduoti Ukrainos pietus

Apie tai kalbėdamas per televiziją pasakė Ukrainos pietinių gynybos pajėgų atstovas Vladyslavas Vološynas.

„Pietų fronto linijoje jau kitą dieną po vadinamųjų „Velykų paliaubų“ rusų ugnis tapo gerokai intensyvesnė. Visų pirma, jie ėmė dažniau apšaudyti mus artilerijos sviediniais – vien per pastarąją parą tokių apšaudymų užfiksuota daugiau nei 420. Paprastai per dieną jų būna maždaug 290–310, taigi kalbame apie beveik 25 proc. intensyvesnį artilerijos apšaudymą. Be to, padažnėjo ir dronų su sumontuotomis pirmojo asmens vaizdo kameromis bei dronų kamikadzių antskrydžių, kurių per pastarąją parą užfiksuota daugiau nei 600“, – paaiškino V. Vološynas.

Jis pridūrė, kad tęsiasi ir rusų sausumos puolimas – pietiniame sektoriuje įvyko beveik trisdešimt antpuolių.

„Intensyvesnis artilerijos apšaudymas yra susijęs su tuo, kad „paliaubų“ dieną priešai užsiėmė logistika ir nekliudomi gabeno amuniciją, nes mes atsakėme tik į jų atakas. Mūsų atsakas atspindėjo jų veiksmus. Dėl to jie galėjo naujai aprūpinti savo dalinius ir dabar vyksta dvikovos, siekiant sunaikinti vieni kitų baterijas. Ukrainos gynybos pajėgos taip pat stengiasi naikinti priešų baterijas ir priešai netenka tiek artilerijos, tiek logistikos sistemų. Mes neleidžiame jiems laisvai veikti“, kalbėjo V. Vološynas.

Atstovas taip pat atkreipė dėmesį, kad okupantai ėmė intensyviau naudoti aviaciją ir antskrydžiams dažniau pasitelkia valdomąsias bombas ir nevaldomas raketas. Nuo tokių antskrydžių jau nukentėjo ne tik Ukrainos gynėjų pozicijos, bet ir Zaporižios miestų rajonai.

„Mūsų žvalgybos duomenimis, priešai šiuo metu turi pakankamai pajėgų, kad vykdytų nedidelių pėstininkų grupuočių puolimą ir netgi didesnio masto puolimo operacijas – tokias, kokias matėme praėjusią savaitę“, – baigdamas pasakė V. Vološynas.

Pirmiau buvo pranešta, kad Ukrainos pajėgos sutriuškino didelio masto jungtinės rusų kariuomenės grupuotės puolimą Zaporižios kryptimi.