„Rekordas“ Lamanšo sąsiauryje – 230 migrantų vienoje guminėje valtyje

Šie žmonės, tarp kurių buvo daugiau nei 20 vaikų, buvo suskaičiuoti guminėje valtyje, kai ši sekmadienio vakarą išplaukė iš šiaurės rytų Prancūzijos, internete paskelbtame pranešime nurodė gelbėjimo tarnyba SNSM.
Šis skaičius viršija ankstesnį žmonių vienoje valtyje rekordą, kuris buvo užfiksuotas praėjusį mėnesį, kai šį intensyvaus laivų eismo vandens kelią sėkmingai perplaukė 165 žmonės.
SNSM pirmadienį pareiškė, jog tai yra „naujas ir liūdnas į šias menkas valtis susigrūdančių žmonių skaičiaus rekordas“.
Praėjusią savaitę užsidegus varikliui Lamanšo sąsiauryje apvirto į Jungtinę Karalystę plaukusi guminė valtis, kurioje buvo daugiau nei 150 žmonių. Jų ieškant buvo surengta didelio masto paieškos ir gelbėjimo operacija.
Iš Prancūzijos sekmadienio vakarą išplaukusią valtį iki pat Britanijos vandenų lydėjo prancūzų gelbėjimo laivai, o vėliau estafetę perėmė britai, naujienų agentūrai AFP pareiškė SNSM vietos skyriaus direktorius Jeanas-Marcas Lamblinas.
Jis pažymėjo, kad guminė valtis buvo maždaug 15 metrų ilgio.
„Jau tris mėnesius matome vis daugiau“ tokių 15 metrų ilgio valčių, sakė J.-M. Lamblinas.
„Neseniai viršijome 150 žmonių rekordą ir nemanėme, kad jų gali būti daugiau, bet dabar ribų tikrai nebėra“, – pridūrė jis.
JK vidaus reikalų ministerija tikslaus žmonių valtyje skaičiaus nepatvirtino, tačiau pasmerkė „neatsakingą ir pavojingą taktiką, kurią yra pasitelkusios nusikalstamos gaujos, padedančios organizuoti šiuos plaukimus“ per sąsiaurį.
Ministro pirmininko Andy Burnhamo atstovas sakė, jog „siaubingi vaizdai (...), kaip maži kūdikiai nešami į šias jūrai netinkamas valtis, yra tiesiog sukrečiantys“.
„Jie atskleidžia realybę, slypinčią už negailestingų kontrabandininkų gaujų, kurios dėl pelno yra pasirengusios rizikuoti žmonių gyvybėmis“, – pridūrė jis.
JK jau ne vienus metus bando rasti būdą pažaboti neteisėtą migraciją per Lamanšo sąsiaurį, per kurį į pietryčių Anglijos pakrantę pastaraisiais metais valtimis kasmet atplaukdavo dešimtys tūkstančių žmonių.
Šalies valdžia siekia „sunaikinti gaujas“, organizuojančias šiuos pavojingus plaukimus, be kita ko, stiprindama bendradarbiavimą su Prancūzija.
Balandžio mėnesį Londonas su Paryžiumi pasirašė naują trejų metų susitarimą dėl šių perplaukimų, sutikdamas skirti iki 766 mln. eurų Prancūzijos teisėsaugos stiprinimui.
JK vyriausybė teigia, kad ši strategija veikia, ir atkreipia dėmesį, jog 2026 metų pirmąjį pusmetį laiveliais ar valtimis atvykusių migrantų skaičius, palyginti su tuo pat laikotarpiu pernai, sumažėjo daugiau nei 42 proc. iki šiek tiek daugiau nei 14 tūkst. žmonių.
Tačiau pastarosiomis savaitėmis sąsiaurį kertančių neteisėtų migrantų staiga smarkiai padaugėjo, o liepos 29-ąją buvo pasiektas šių metų dienos rekordas, kai sąsiaurį per dieną kirto 752 žmonės.
(be temos)
(be temos)