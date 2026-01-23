 Rastas senolis, dešimtis metų gyvenęs rūsyje be langų

Rastas senolis, dešimtis metų gyvenęs rūsyje be langų

2026-01-23 16:12
Jūras Barauskas (ELTA)

Suomijos policija penktadienį pranešė radusi maždaug 80-ies metų „prastos fizinės būklės“ vyriškį, kuris mažiausiai 20 metų gyveno rūsyje be langų, tualeto ir virtuvės.

Rastas senolis, dešimtis metų gyvenęs rūsyje be langų
Rastas senolis, dešimtis metų gyvenęs rūsyje be langų / Asociatyvi Pixabay nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Policija naujienų agentūrai AFP nurodė, kad buvo sulaikyti du vyrai ir viena moteris, visi apie 60-ies metų amžiaus, kurie paskiau buvo paleisti, pridurdama, kad įtariamieji ir nukentėjusysis buvo pažįstami, bet ne giminės.

Policija pradėjo tyrimą, siekdama nustatyti, ar kiti toje pačioje Helsinkio namo dalyje gyvenantys asmenys „užsiėmė prekyba žmonėmis, pasinaudodami tuo, kad vyriškis negalėjo pasirūpinti savimi ir laikydami jį žeminančiomis sąlygomis, galbūt siekdami gauti finansinės naudos“.

Senolis buvo rastas pirmadienį, policijai atliekant kratą viename iš Suomijos sostinės šiaurinių rajonų esančiame name, ir jam „reikėjo skubios pagalbos“.

Rūsys, kuriame jis gyveno, buvo „belangė patalpa, kurioje nebuvo galimybės nusiprausti, nueiti į tualetą ar ruošti maistą“, teigė policija.

„Jis tokiomis sąlygomis gyveno mažiausiai 20 metų“, – naujienų agentūrai AFP paaiškino tyrimui vadovaujantis vyriausiasis inspektorius Jaris Korkalainenas, pavadindamas tai „išskirtiniu atveju“.

„Laikui bėgant, asmens sveikata blogėjo“, – sakė jis.

Policija teigė, kad vyras „perduotas atitinkamų institucijų globai“.

Šiame straipsnyje:
rūsyje laikytas senolis
Suomija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų