PSO: praėjusią savaitę pasaulyje nustatyta virš 2 mln. naujų COVID-19 atvejų

Mirčių nuo infekcijos skaičius per pastarąją savaitę padidėjo daugiau kaip 36 000, o tai yra beveik tiek pat, kaip ir ankstesnę savaitę, pranešė Pasaulio sveikatos organizacija (PSO).

PSO pažymi, kad naujų Covid-19 atvejų skaičius sparčiai auga, bet naujų mirčių skaičius išlieka gana stabilus. Spalio 18 d. pasaulyje užregistruotų Covid-19 atvejų skaičius buvo didesnis kaip kaip 40 mln., o mirčių skaičius viršijo 1,1 mln., įskaitant praėjusios savaitės 2,4 mln. naujų užsikrėtimo atvejų ir 36 000 mirčių.

Sudėtingiausia padėtis pastebima visame Amerikos žemyne. Iš viso regione nuo spalio 12 iki 18 dienos koronavirusu užsikrėtė daugiau kaip 798 000 žmonių, o bendras infekuotųjų skaičius perkopė 18,8 mln. Per septynias dienas užregistruota daugiau kaip 16 000 naujų mirties atvejų, o spalio 18 d. bendras aukų skaičius viršijo 608 000.

Tuo metu Europoje patvirtintų koronaviruso atvejų skaičius per praėjusią savaitę padidėjo daugiau kaip 927 000 iki daugiau nei 8 mln. Per savaitę mirė per 8 000 žmonių, bendras aukų skaičius peržengė 256 000.