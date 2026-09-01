 Prie Kolumbijos policijos nuovados sprogus automobiliui žuvo žmogus

Prie Kolumbijos policijos nuovados sprogus automobiliui žuvo žmogus

2026-09-01 18:01
BNS inf.

Vėlų pirmadienio vakarą šiaurės rytų Kolumbijoje prie policijos nuovados sprogus užminuotam automobiliui žuvo vienas civilis, o dar 11 žmonių, įskaitant du policijos pareigūnus, buvo sužeisti, pranešė vietos pareigūnai.

<span>Prie Kolumbijos policijos nuovados sprogus automobiliui žuvo žmogus</span>
Prie Kolumbijos policijos nuovados sprogus automobiliui žuvo žmogus / Scanpix nuotr.

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Vienam iš pareigūnų teko amputuoti dalį kojos, sakė vietos policijos vadas pulkininkas Jimmy Belalcazaras.

Išpuolis įvyko prieš pat vidurnaktį ir apgadino dalį policijos nuovados, iš Patioso miestelio netoli Venesuelos sienos pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai.

Išpuoliui panaudotas automobilis buvo pavogtas ir perdažytas, kad būtų panašus į taksi, „Caracol Radio“ sakė J. Belalcazaras. Policijos teigimu, užtaise buvo apie 80 kg sprogmenų, jis buvo detonuotas nuotoliniu būdu.

Sprogdinimas surengtas nesibaigiant didžiausiai per pastarąjį dešimtmetį smurto bangai Kolumbijoje, kurią kursto konfliktas tarp partizanų ir kitų grupuočių, kovojančių dėl narkotikų prekybos kontrolės.

Dešiniosios pakraipos prezidentas Abelardo de la Espriella, pradėjęs eiti pareigas rugpjūčio 7-ąją, laikosi griežtos linijos ginkluotų grupuočių atžvilgiu.

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