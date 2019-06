Prie Japonijos krantų užfiksuotas 6,8 balo drebėjimas: paskelbtas cunamio pavojus

Prie šiaurės vakarinių Japonijos krantų užfiksuotas 6,8 balo žemės drebėjimas, be to, buvo paskelbtas perspėjimas dėl cunamio.

Metro aukščio banga gali smogti Japonijos jūros pakrantei, pranešė šalies meteorologijos agentūra.

Regione saugumo sumetimais buvo sustabdyti greitieji traukiniai, pranešė visuomeninis transliuotojas NHK. Be to, apie 200 namų regione liko be elektros.

Meteorologijos agentūra pranešė, kad didelės bangos jau gali būti pasiekusios šiaurės vakarines Jamagatos ir Niigatos prefektūras.

NHK teigimu, netoli drebėjimo epicentro esančiose branduolinėse elektrinėse neužfiksuota jokių nesklandumų.

Japonija yra vadinamajame Ramiojo vandenyno ugnies žiede – srityje, pasižyminčioje dideliu seisminiu ir vulkaniniu aktyvumu.

Pernai birželį Osakos regioną supurtę požeminiai smūgiai pražudė penkis žmones ir dar per 350 sužeidė.

Tuo metu 2011 metų kovo 11-ąją katastrofinis 9 balų žemės drebėjimas, įvykęs Ramiojo vandenyno dugne prie Japonijos šiaurės vakarinės pakrantės, sukėlė milžinišką cunamį, padariusį didžiulės žalos ir nusinešusį tūkstančius žmonių gyvybių.