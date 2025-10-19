Ministras Prancūzijos naujienų kanalams „France Inter“, „France Info“ ir „Le Monde“ sakė, kad „trys ar keturi“ vagys sutelkė dėmesį į du eksponatus parodos salėje „Gallerie d'Apollon“ („Apolono galerija“) ir vos per septynias minutes įvykdė apiplėšimą vidury baltos dienos.
Prancūzijos ministras: iš Paryžiaus Luvro muziejaus pavogti juvelyriniai dirbiniai yra neįkainojami
2025-10-19 13:57
Prancūzijos vidaus reikalų ministras Laurent'as Nunezas (Loranas Nunesas) pareiškė, kad sekmadienį iš Paryžiaus Luvro muziejaus pavogti juvelyriniai dirbiniai yra neįkainojami.
Prancūzijos ministras: iš Paryžiaus Luvro muziejaus pavogti juvelyriniai dirbiniai yra neįkainojami / DIMITAR DILKOFF / AFP nuotr.
Naujausi komentarai