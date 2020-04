Prancūzijoje vyrui skirti vieni metai kalėjimo už medicininių kaukių pardavimą

Tai pirmasis Paryžiuje paskelbtas nuosprendis, policijai pastarosiomis savaitėmis aptikus neteisėtų kaukių atsargų ir kaltinimus dėl to pareiškus dviem vyrams, naujienų agentūrai AFP sakė šaltinis teisėsaugos institucijose.

Praėjusį savaitgalį tyrimą pradėję pareigūnai to vyro namuose viename iš sostinės rajonų aptiko apie 20 tūkst. FFP1 ir FFP2 tipo respiratorių.

Šaltinis nepatikslino, kokia kaina tas vyras pardavinėjo respiratorius.

Prancūzija skuba didinti medicinos darbuotojams būtinų apsauginių kaukių gamybos apimtis. Sveikatos apsaugos ministras Olivier Veranas (Olivjė Veranas) trečiadienį pranešė, kad vyriausybė užsakė 1,5 mlrd. kaukių, daugiausia – iš kinų gamintojų.

Tačiau dėl didžiulės apsaugos priemonių paklausos visame pasaulyje užsakytos kaukės Prancūziją tikriausiai pasieks ne anksčiau kaip po kelių savaičių.

Prancūzijos pareigūnų paskaičiavimais, šalies sveikatos priežiūros darbuotojams per savaitę reikia 40 mln. kaukių. Per ateinantį mėnesį vietinės kaukių gamybos apimtis planuojama padidinti iki 10 mln. vienetų per savaitę – triskart didesnių apimčių nei buvo iki krizės.