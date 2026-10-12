Prancūzijoje medžiokliniu šautuvu sužeistas mokyklos direktorius, sulaikytas paauglys

Šaudymas įvyko pietiniame Obanės mieste, netoli Marselio. Premjero biuras nurodė, kad direktoriaus ir mokytojo gyvybėms pavojus negresia, o vidaus reikalų ir švietimo ministrai vyksta į įvykio vietą. Trečias asmuo buvo lengvai sužeistas.
Įtariamas užpuolikas mokyklos viduje paleido kelis šūvius, kol darbuotojai paauglį sutramdė ir įsikišo teisėsaugos pareigūnai, pranešė televizija „France 3“.
Švietimo ministras Edouard'as Geffray socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad šaudymu įtariamas Josepho-Lakanalio mokyklos mokinys.
„Šis nepriimtinas poelgis yra dar vienas nevaldomo smurto augimo mūsų visuomenėje įrodymas, ir mes visi privalome tam pasipriešinti“, – tinkle „X“ teigė E. Geffray.
Anot pareigūnų, nepanašu, kad šis įvykis susijęs su pastarosiomis savaitėmis Prancūziją sukrėtusiais vyresniųjų klasių moksleivių protestais.
„Progimnazija nebuvo paveikta vyresniųjų klasių moksleivių protesto“, – naujienų agentūrai AFP sakė policija.
Marselio prokuratūra patvirtino, kad įtariamasis sulaikytas, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė.
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