 Prancūzijoje medžiokliniu šautuvu sužeistas mokyklos direktorius, sulaikytas paauglys

Prancūzijoje medžiokliniu šautuvu sužeistas mokyklos direktorius, sulaikytas paauglys

2026-10-12 14:51
BNS inf.

Prancūzijos pareigūnai pirmadienį sulaikė 14 metų paauglį po to, kai medžiokliniu šautuvu buvo sužeisti vienos mokyklos direktorius ir mokytojas, pranešė policijos šaltinis.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Prancūzijoje medžiokliniu šautuvu sužeistas mokyklos direktorius, sulaikytas paauglys</span>
Prancūzijoje medžiokliniu šautuvu sužeistas mokyklos direktorius, sulaikytas paauglys / Asociatyvi Pixabay nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Šaudymas įvyko pietiniame Obanės mieste, netoli Marselio. Premjero biuras nurodė, kad direktoriaus ir mokytojo gyvybėms pavojus negresia, o vidaus reikalų ir švietimo ministrai vyksta į įvykio vietą. Trečias asmuo buvo lengvai sužeistas.

Įtariamas užpuolikas mokyklos viduje paleido kelis šūvius, kol darbuotojai paauglį sutramdė ir įsikišo teisėsaugos pareigūnai, pranešė televizija „France 3“.

Švietimo ministras Edouard'as Geffray socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad šaudymu įtariamas Josepho-Lakanalio mokyklos mokinys.

„Šis nepriimtinas poelgis yra dar vienas nevaldomo smurto augimo mūsų visuomenėje įrodymas, ir mes visi privalome tam pasipriešinti“, – tinkle „X“ teigė E. Geffray.

Anot pareigūnų, nepanašu, kad šis įvykis susijęs su pastarosiomis savaitėmis Prancūziją sukrėtusiais vyresniųjų klasių moksleivių protestais.

„Progimnazija nebuvo paveikta vyresniųjų klasių moksleivių protesto“, – naujienų agentūrai AFP sakė policija.

Marselio prokuratūra patvirtino, kad įtariamasis sulaikytas, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė.

Šiame straipsnyje:

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų