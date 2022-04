Prakalbo apie bręstantį psichologinį lūžį V. Putino galvoje: sustabdyti karą gali tik vienas dalykas

Tokią nuomonę išsakė Rusijos rašytojas, fondo „Stop Inform Terror of Russia“ vadovas Germanas Obuchovas.

„Kai V. Putinas neteks 50 tūkst. savo šalies karių, bus tam tikras psichologinis lūžis – ne dėl aukų skaičiaus, o dėl žmonių reakcijos, nes faktą bus sunku paslėpti“, – sakė jis.

G. Obuchovas, pridūrė, kad pastaroji žinia galbūt ir nesukeltų protestų, bet turėtų įtakos šeimoms – paveiktų visos visuomenės nuotaikas. Rašytojas spėjo, kad „ne itin aktyvus karas“ Ukrainoje gali užsitęsti iki rudens.

„V. Putinas vis dar turi tam tikrų rezervų, bet jie tirps kiekvieną dieną. Jie nebegalės remontuoti ar gaminti naujų tankų. Bus problemų dėl sviedinių. Yra sankcijos, jos smogs visiems Rusijos karinio-pramoninio komplekso aspektams. Rusija 80 proc. priklausoma nuo komponentų importo. Taigi problemos augs kiekvieną dieną. Šioje situacijoje bus labai sunku pradėti aktyvų karą. Ir Ukraina sulauks vis daugiau pagalbos“, – prognozavo G. Obuchovas.

Rusija jau neteko 20 tūkst. kareivių

Rusijos kariuomenė Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki balandžio 15 d. jau neteko apie 20 tūkst. žmonių. Tai penktadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.

Be to, per šį laikotarpį Rusijos kariuomenė neteko 756 tankų, 1 976 šarvuotųjų kovos mašinų, 366 artilerijos sistemų, 122 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 66 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 163 lėktuvų, 144 sraigtasparnių, 1 443 automobilių, 8 laivų, 135 dronų.

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.