Per potvynius Sumatroje žuvo beveik tūkstantis žmonių

Beveik milijonas gyventojų buvo priversti palikti savo namus, pirmadienį pranešė nacionalinė Kovos su katastrofomis agentūra (BNPB). Be to, šimtai žmonių buvo sužeisti, per 230 vis dar laikomi dingusiais.
Stichija, agentūros duomenimis, paveikė 52 rajonus ir miestus, daugiausiai – Ačeho, Šiaurės Sumatros ir Vakarų Sumatros provincijose. Padaryta žalos daugiau kaip 156 tūkst. namų. BNPB duomenimis, labiausiai nukentėjo Ačehas, kur į saugias vietas pasitraukė daugiau kaip 900 tūkst. gyventojų. Prezidentas Prabovas Subiantas sekmadienį aplankė potvynių paveiktas teritorijas Ačeho provincijoje.
Sumatros dydis yra beveik toks pat, kaip Vokietijos, Austrijos ir Šveicarijos kartu sudėjus.
Lietingasis periodas Indonezijoje, kuris paprastai kulminaciją pasiekia lapkritį–balandį, dažnai sukelia smarkius potvynius. Tačiau pastarasis potvynis laikomas vienu didžiausių pastaraisiais metais.
Ateinančiomis dienomis dalyje salos vėl prognozuojamas intensyvus lietus. Institucijų teigimu, potvynis paveikė iš viso 3,3 mln. žmonių iš maždaug 60 mln.
Smarkios liūtys pastaruoju metu virtinėje Pietų ir Pietryčių Azijos šalių sukėlė didelius potvynius.
Naujausi komentarai