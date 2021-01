Portugalijoje – Covid-19 mirčių rekordas

Portugalijoje registruotas paros mirčių nuo COVID-19 antirekordas. Per 24 valandas mirė 155 koronavirusu užsikrėtę pacientai, antradienį Lisabonoje pranešė sveikatos tarnybos. Para anksčiau mirčių buvo 122. Bendras mirusiųjų skaičius išaugo iki 8 080.

Be to, per parą virusas nustatytas 7 259 žmonėms. 10,3 mln. gyventojų turinčioje šalyje jau registruota beveik pusė milijono užsikrėtimo koronavirusu atvejų.

Trečiadienį premjero Antinio Costos vyriausybė po kabineto posėdžio ketina paskelbti apie ribojimų griežtinimą.