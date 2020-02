Pietų Korėjoje auga užsikrėtusiųjų koronavirusu skaičius

Pietų Korėja šeštadienį pranešė, kad užsikrėtusiųjų naujuoju koronavirusu šalyje per keturias dienas padaugėjo šešeriopai iki 346 žmonių.

Dauguma šių užsikrėtimų siejami su viena bažnyčia ir ligonine ketvirtajame pagal dydį šalies mieste ir jo apylinkėse.

Pirminiai užsikrėtimo atvejai buvo susieti su Kinija, bet nauji užsikrėtimai Pietų Korėjoje ir Irane, kur mažiausiai keturi žmonės mirė, nerodo aiškaus ryšio su kelionėmis į šią šalį.

Kinija šeštadienį paskelbė, kad naujų užsikrėtimo atvejų skaičius reikšmingai sumažėjo – per parą koronoviruso infekcija diagnozuota tik 397 žmonėms. Dar 109 žmonės mirė nuo šios ligos, daugiausiai – protrūkio epicentru tapusioje Hubėjaus provincijoje. Penktadienį šalyje buvo užregistruoti 889 nauji užsikrėtimo atvejai.

Nuo protrūkio pradžios gruodį Kinijos žemyninėje dalyje užsikrėtė 76 288 žmonės ir 2345 iš jų mirė. Šalyje taikomos griežtos karantino priemonės ir kelionių suvaržymai.

Pietų Korėjoje iš 142 naujų užsikrėtimo atvejų 131 užfiksuotas Degu mieste ir aplinkiniuose regionuose.

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) perspėjo, kad naujieji židiniai, tiesiogiai nesusiję su kelionėmis į Kiniją, panašūs į susidariusius Pietų Korėjoje, Irane ir šiaurės Italijoje, galimai rodo, kad lieka vis mažiau laiko suvaldyti protrūkio plitimą.

„Galimybių langas tebėra. Tačiau mūsų galimybių langas siaurėja“, – sakė PSO generalinis direktorius Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas (Tedrosas Adanomas Gebrejesusas).

„Turime veikti greitai, kol jis visiškai neužsidarė“, – pridūrė pareigūnas.

PSO vadovas ypatingą dėmesį atreipė į padėtį Irane, kur per dvi dienas buvo nustatyti 18 užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejai ir mirė keturi žmonės. Be to, viena moteris virusą iš Irano pernešė į Libaną, o kitas keleivis – iš Irano į Kanadą.

„Šie taškai labai neraminantys. Laikykite juos taškais arba tendencijomis“, – kalbėjo Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas.