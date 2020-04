Pasaulyje užsikrėtusiųjų koronavirusu skaičius artėja prie 2 milijonų

Visgi faktas, kad pasaulyje sparčiai nedaugėja naujų protrūkio židinių, suteikia šiek tiek optimizmo ir kursto diskusijas apie galimą apribojimų sušvelninimą.

Labiausiai epidemija paveikė Niujorką, Italiją, Prancūziją, Ispaniją ir Jungtinę Karalystę. Tačiau niūrios prognozės, kad šis užkratas taip pat sparčiai ir su tokiomis pat pražūtingomis pasekmėmis išplis ir kitose JAV valstijose bei šalyse, kol kas nepasitvirtino, pasauliui jau daugiau nei mėnesį taikant griežtas priemones viruso poveikiui sumažinti.

Johnso Hopkinso (Džono Hopkinso) universitetas, renkantis duomenis apie pasaulyje patvirtintus COVID-19 atvejus, pirmadienį vėlai vakare pranešė, kad Jungtinėse Valstijose užsikrėtimo koronavirusu atvejų skaičius artėja prie 683 tūkst., o visame pasaulyje jau perkopė 2 milijonus. Visgi kiek vėliau universitetas patikslino, kad Jungtinėse Valstijose yra beveik 582 tūkst. užsikrėtusiųjų, o visame pasaulyje – 1,9 milijono. Kol kas neaišku, kodėl buvo patikslinti šie duomenys.

Iš 1,9 mln. užsikrėtusiųjų beveik 120 tūkst. žmonių mirė, apie 449 600 pasveiko.

Pareigūnai visame pasaulyje nerimauja, kad atšaukus griežtos izoliacijos ir socialinio atstumo priemones gali būti sugriauta kovoje su koronavirusu sunkiai pasiekta pažanga.

Visgi panašu, jog kai kurios šalys jau žvelgia ta kryptimi.

Gubernatoriai abiejose JAV pakrantėse paskelbė, kad suvienys jėgas ir imsis koordinuotų veiksmų dėl koronaviruso įvestiems suvaržymams sušvelninti. Tai gali išprovokuoti konfliktą su prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu), kuris tvirtina, kad tik jis gali galutinai nuspręsti, kur ir kada atšaukti taikomas karantino priemones.

Londono Imperijos koledžo Nacionalinio širdies ir plaučių instituto pulmonologijos ir alergologijos profesorius Sebastianas Johnstonas (Sebastianas Džonstonas) sakė, jog, panašu, kad COVID-19 epidemija jau pasiekė piką daugumoje Europos šalių, įskaitant Prancūziją, Ispaniją, Vokietiją, Italiją ir JK. Jis išreiškė susirūpinimą, kad dabar virusas gali įsišėlti Lotynų Amerikoje, Afrikoje ir Pietryčių Azijoje. Taip pat smarkiai nerimaujama dėl Rusijos.

Kinija, kur praėjusių metų pabaigoje prasidėjo pandemija, antradienį pranešė apie 89 naujus užsikrėtimo atvejus, iš kurių 86 yra įvežtiniai, t. y., infekcija nustatyta iš užsienio atvykusiems asmenims. Apie naujus mirties atvejus nepranešama.

Kinijoje iki šiol nuo COVID-19 mirė 3 341 žmogus, nustatyti iš viso 82 249 užsikrėtimo atvejai.

Pietų Korėja antradienį pranešė, kad šalyje jau 13-ą dieną iš eilės nustatoma mažiau nei 100 naujų užsikrėtimo atvejų. Naujų infekcijos atvejų mažėja labiausiai paveiktame Tegu mieste ir jo apylinkėse. Kovo pradžioje Pietų Korėjoje kasdien būdavo nustatoma apie 500 naujų užsikrėtimo atvejų.

Kai kuriose Europos šalyse pareigūnai taip pat pastebi teigiamų tendencijų ir jau pradeda ruoštis laipsniškam verslui taikomų suvaržymų švelninimui.

Italijos valdžia pirmadienį pranešė, kad per praėjusią parą buvo nustatyti 3 153 nauji COVID-19 atvejai – maždaug 1,9 proc. daugiau nei ankstesnę dieną. Šalyje bendras užsikrėtusiųjų skaičius artėja prie 160 tūkstančių.

Pirmadienio duomenimis, per parą nuo koronaviruso infekcijos Italijoje mirė 566 žmonės. Sekmadienį buvo užregistruotas 431 mirties nuo COVID-19 atvejis. Šis per parą užregistruotų mirties atvejų skaičiaus padidėjimas yra mažiausias per kelias savaites. Kai kuriose šalies vietose jau nuspręsta sušvelninti tam tikrus apribojimus, pavyzdžiui, leisti atsidaryti parduotuvėms, prekiaujančioms kūdikiams skirtomis prekėmis.

Koronaviruso smarkiai paveiktoje Ispanijoje leista į darbus grįžti kai kurių gamyklų ir statybų sektoriaus darbininkams, vyriausybei ruošiantis atnaujinti gamybą. Mažmeninės prekybos parduotuvės ir paslaugų įmonės lieka uždarytos, o biurų darbuotojai turi toliau dirbti iš namų.

Kai kurie Ispanijos medicinos ekspertai ir politikai įspėja, jog dar anksti atšaukti suvaržymus šalyje, kur nuo koronaviruso infekcijos mirė daugiau kaip 17 750 žmonių ir buvo nustatyta per 170 tūkst. užsikrėtimo atvejų. Pagal infekcijų skaičių Ispanija nusileidžia tik Jungtinėms Valstijoms, kur COVID-19 diagnozuota 581 670 žmonių.

Ispanijos sveikatos apsaugos ministras Salvadoras Illa (Salvadoras Ilja) pirmadienį sakė, jog bus elgiamasi „ypač atsargiai ir apdairiai... ir bus visuomet vadovaujamasi moksliniais įrodymais“.