Paryžiuje iš naujo įvedama komendanto valanda

Pasak G. Attalo, nuo 21 val. prasidedanti komendanto valanda Paryžiuje galiotų kartu su praeitą savaitę prezidento Emmanuelio Macrono įvestu visuotiniu karantinu.

„Vėl įvesime komendanto valandą Paryžiuje ir galbūt Paryžiaus regione. Vidaus reikalų ministerija vėliau pateiks išsamesnę informaciją ir bus paskelbtas dekretas“, – televizijai BFM sakė G. Attalas.

Prancūzijos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, per 24 valandas šalyje patvirtinta 52 518 naujų susirgimų. Be to, dar 416 COVID-19 pacientų mirė.