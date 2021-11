Oro uoste – didžiulė skrydžio į Minską laukiančių migrantų eilė: iš ten – į Europą

Tai liudijantis vaizdo įrašas buvo paskelbtas socialiniame tinkle „Twitter“.

Kaip filmuotos medžiagos prieraše rašė jos autorius, tokius nusidriekusios eilės vaizdus minėtame oro uoste buvo galima pamatyti lapkričio 7 dieną

„Šimtai migrantų laukia nusileidimo Damaske, Sirijoje. Jų kelionės tikslas – Baltarusija, o iš ten – Europa. Dauguma jų yra Irako kurdai iš Duhoko ir Zakso miestų“.

Priminsime, kad šiomis dienomis Lenkija susiduria su itin dideliu migrantų šturmu mėginant kirsti sieną. Lenkijos policija trečiadienį pranešė sulaikiusi daugiau kaip 50 migrantų, per pastarąją parą nelegaliai kirtusių valstybės sieną iš Baltarusijos teritorijos, ir ieškanti kitų asmenų.

„Per pastarąsias 24 valandas policija sulaikė per 50 žmonių prie Bialoviežos, jiems neteisėtai kirtus sieną“, – naujienų agentūrai AFP sakė Palenkės vaivadijos policijos departamento atstovas Tomaszas Krupa (Tomašas Krupa).

Pasak jo, kalbama apie dvi atskiras migrantų grupes, o kai kurie iš jų išvengė sulaikymo.

Dvi didelės grupės

Trečiadienį lenkų žiniasklaida pranešė, kad per praėjusią parą dvi didelės nelegalių migrantų grupės iš Baltarusijos pateko į Lenkijos teritoriją.

Dvi grupės po mažiausiai kelias dešimtis užsieniečių pralaužė pasienio užtvaras Krynkų ir Bialovežos apylinkėse, sakoma pranešimuose.

Pasieniečiai patvirtino šią informaciją ir nurodė, kad dalį šių žmonių pavyko sugrąžinti prie sienos linijos, o likusiųjų ieškoma.

To rajono pasieniečių atstovė majorė Katarzyna Zdanowicz (Katažyna Zdanovič) radijui „Radio Bialystok“ sakė, kad abiem atvejais buvo jėga pralaužtos pasienio užtvaros.

Pranešama, kad šiuo metu Balstogės Kuznicos-Brūzgų sienos perėjos rajone ramu, Baltarusijos teritorijoje prie sienos yra keli šimtai žmonių.

Lenkija atsisako įsileisti migrantus į savo teritoriją ir pastarosiomis savaitėmis išsiuntė šimtus pastiprinimo pajėgų prie sienos. Taip pat pastatė spygliuotos vielos tvorą, siekdama sustabdyti bet kokius migrantų bandymus prasibrauti.

Riksmai ir šūviai

Lenkijos gynybos ministerija paviešino vaizdo įrašus, kuriuose girdėti į Lenkiją iš Baltarusijos neįleidžiamų migrantų riksmai ir šūviai.

Kaimyninės šalies ministerija „Twitteryje“ praneša užfiksavę baltarusių smurtą prieš vejamus atvykėlius. Negana to, Baltarusijos tarnybos baugina migrantus, šaudydami jų akivaizdoje.

Visa tai patvirtina Lenkijos gynybos ministerijos pasidalyti vaizdo įrašai.

This video was reportedly taken on the night of November 6th and 7th in Damascus, Syria.



The flights to Minsk are organized in coordination between Belarus, Russia, and Assad.



From there, the services will push the migrants West to the Polish border.

pic.twitter.com/Af6WLS5SBd