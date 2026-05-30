Okupantai susprogdino geležinkelio stotį Sumų srityje

Rusija į Sumų srityje esančią geležinkelio stotį paleido keliasdešimt smogiamųjų dronų, paskelbė Oleksijus Kuleba, Ukrainos ministro pirmininko pavaduotojas atkūrimo reikalams ir bendruomenių bei teritorijų plėtros ministras.
Jo teigimu, tiesioginiai dronų smūgiai visiškai sunaikino geležinkelio stoties pastatą ir apgadino geležinkelių infrastuktūrą.
Tačiau šios atakos metu nei geležinkelių darbuotojai, nei keleiviai nenukentėjo, nes antskrydžio metu žmonės buvo slėptuvėse.
Šiuo metu geležinkelių darbuotojai šalina išpuolio padarinius.
Naktį Rusija į Ukrainą paleido 279 dronus ir 5 kruizines raketas.