Nuvarytus arklius... suvalgo?

Tyrėjai įtaria, kad arkliai, kurie nebuvo skirti vartoti žmonėms, galėjo būti neteisėtai perdirbami į mėsos produktus.
Airijoje, Prancūzijoje, Nyderlanduose ir Belgijoje, kur šiuo metu atliekamas tyrimas, vykusioje operacijoje dalyvavo apie 200 tyrėjų.
Pasak Belgijos Dendermondo miesto prokurorų, prekiautojai įtariami naudoję suklastotus dokumentus ir suklastotas mikroschemas, kad pasenę lenktyniniai arkliai būtų pripažinti tinkamais skersti.
Daugeliui iš tokių arklių pirmiau buvo duodama vaistų, todėl jie nebuvo skirti vartoti žmonėms.
Prokurorų teigimu, arklys, kuris iki tol jokios komercinės vertės praktiškai neturėjo, tokiu būdu galėjo būti parduotas už nuo tūkstančio iki 1,5 tūkst. eurų sumą.
Per kratas buvo patikrinta daugiau nei tūkstantis arklių, didelė jų dalis buvo konfiskuota. Tyrėjai taip pat mėgina išsiaiškinti, kas atsitiko kitiems arkliams, susijusiems su įtariamu tinklu.
Belgijoje buvo konfiskuota daugiau nei 100 tūkst. eurų grynųjų pinigų ir suimti trys įtariamieji.
Pasak Nyderlandų gyvūnų gerovės organizacijos „House of Animals“, daugelis šių gyvūnų buvo pasenę lenktyniniai žirgai iš Jungtinės Karalystės ir Airijos, kurie būdavo prastomis sąlygomis vežami į kitas Europos šalis, kol galiausiai atsidurdavo skerdyklose.
Organizacija teigimu, manoma, kad Nyderlanduose arklių mėsa būdavo perdirbama į užkandžius, įskaitant kotletus ir kroketus, ir platinama per didmenininkus.
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