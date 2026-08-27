 Nuo į lėktuvą patekusio uodo perduotos maliarijos mirė du oro uosto darbuotojai

Nuo į lėktuvą patekusio uodo perduotos maliarijos mirė du oro uosto darbuotojai

2026-08-27 10:58
BNS inf.

Frankfurto oro uoste Vokietijoje mirė du darbuotojai, užsikrėtę maliarija nuo uodo, kuris, kaip manoma, pateko į lėktuvą, trečiadienį pranešė miesto sveikatos priežiūros institucijos.

<span>Nuo į lėktuvą patekusio uodo perduotos maliarijos mirė du oro uosto darbuotojai</span>
Nuo į lėktuvą patekusio uodo perduotos maliarijos mirė du oro uosto darbuotojai / Pixabay nuotr.

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Oro uosto pareigūnai anksčiau teigė, kad mirė vienas darbuotojas, o užsikrėtė iš viso šeši.

Roberto Kocho institutas (RKI) pranešė, kad tikėtina priežastis buvo lėktuve buvęs uodas.

Kiti keturi užsikrėtę darbuotojai gydomi ligoninėje, sakė oro uosto atstovas spaudai.

RKI duomenimis, pastarasis su oro uostu susijęs maliarijos protrūkis Vokietijoje kilo 2023 metais. Kadangi ši liga reta, diagnozė gali vėluoti, o tai padidina sunkių simptomų tikimybę.

Kiti penki darbuotojai yra gydomi, nurodė oro uosto atstovas spaudai, pridurdamas, kad oro uoste įrengtos uodų gaudyklės.

Sugauti uodai bus perduoti Antverpene, Belgijoje, esančiam Tropinės medicinos institutui genetiniams tyrimams, siekiant daugiau sužinoti apie jų kilmę.

Maliarija, kurią sukelia maliarinių uodų platinami parazitai, gali pasireikšti tokiais simptomais kaip pykinimas, galvos skausmas ir stiprūs karščiavimo bei šaltkrėčio priepuoliai.

Ši liga kasmet sukelia šimtus tūkstančių mirčių, daugiausia į pietus nuo Sacharos esančiose Afrikos šalyse.

Gydymas egzistuoja, ir anksti diagnozavus ligą pacientai paprastai visiškai pasveiksta.

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