Netoli Minsko sulaikyti 32 rusai kovotojai

Pasak agentūros, teisėsauga sužinojo apie daugiau kaip 200 kovotojų, atvykusių į Baltarusiją destabilizuoti padėties prieš kitą mėnesį vyksiančius prezidento rinkimus.

„Šiandien naktį... [Baltarusijos teisėsaugos pareigūnai] sulaikė 32 žmones, – sakoma agentūros pranešime. – Be to, dar vienas žmogus buvo aptiktas ir sulaikytas šalies pietuose. Dėl minimų asmenų Tyrimų komitetas vykdo patikrinimą.“

Agentūra nepaaiškino, kur yra likę kovotojai.

„Kiekvienas iš tų rusų turėjo nedidelį rankinį bagažą, o visi jie – tris didelius sunkius lagaminus, kuriuos į transporto priemonę krovė keli vyrai“, – praneša agentūra.

Ji nurodė, kad naktį į liepos 25-ąją į Minską atvykusių asmenų grupė apsistojo viename viešbutyje, o liepos 27-ąją persikėlė į vieną sanatoriją Minsko rajone.

„Remiantis sanatorijos administracija, atvykėliai atkreipė į save dėmesį dėl nebūdingo rusų turistams elgesio ir vienodos kariško stiliaus aprangos. Alkoholio nevartojo, pasilinksminimo vietose nesilankė, laikėsi nuošaly, stengdamiesi neatkreipti į save dėmesio. Nedidelėmis grupėmis jie atidžiai ištyrinėjo sanatorijos teritoriją ir apylinkes“, – sakoma pranešime.

„BelTA“ taip pat paskelbė 33 „sulaikytų Rusijos piliečių“ pavardžių sąrašą.

Baltarusijos televizija parodė kelis rusiškus pasus, esą priklausančius sulaikytiesiems.

Valstybės saugumo komitetas (KGB), Tyrimų Komitetas ir Vidaus reikalų ministerija kol kas nekomentavo šio pranešimo.

Anksčiau Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka perspėjo, kad šiais laikais „karai prasideda nuo gatvių protestų“, dalyvaujant privačioms karinėms kompanijoms (PKK).

„Valstybės sekretorius [Andrejus Ravkovas] teisingai pasakė, kad visokie karai dabar prasideda nuo gatvės protestų, demonstracijų, paskui „maidanų“. Į „maidaną“, jei nėra savųjų (pas mus mažai „maidanuotų“), jie bus pritraukti iš išorės. Tai profesionalūs kariškiai, banditai, kurie specialiai rengiami, daugiausia PKK, visame pasaulyje. Jie uždirba daug pinigų iš provokacijų tam tikrose valstybėse“, – sakė prezidentas.

Toks pranešimas pasirodė likus mažiau nei dviem savaitėms iki Baltarusijos prezidento rinkimų, kuriuose 65-erių A. Lukašenka sieks šeštos kadencijos valstybės vadovo poste, nepaisydamas augančio nepasitenkinimo.

Artėjant balsavimui buvo suimti iššūkį prezidentui A. Lukašenkai per rugpjūčio 9-osios rinkimus siekę mesti buvęs bankininkas Viktoras Babaryka ir populiarus tinklaraštininkas Sergejus Tichanovskis. Be to, Baltarusijos lyderis kaltino kai kuriuos savo kritikus bendrininkaujant su Rusija.

Rusija yra artimiausia politinė ir ekonominė Baltarusijos sąjungininkė, tačiau jų santykiai kartais tampa įtempti.

Pastaraisiais metais Minskas buvo vis labiau spaudžiamas suartėti su Maskva, tačiau A. Lukašenka atmetė idėją dėl visaverčio šalių suvienijimo.

„Wagner“ – mįslinga rusų samdinių organizacija, kurią, kaip pranešama, kontroliuoja Rusijos prezidento Vladimiro Putino sąjungininkas. Manoma, kad tūkstančiai „Wagner“ kontraktininkų remia Maskvos interesus įvairiuose konfliktuose užsienyje, įskaitant Siriją, Ukrainą ir Libiją.