2025-12-04 09:38
BNS inf.

Omahoje, Nebraskos valstijoje, degalinėje įvykus susišaudymui trečiadienį buvo sužeisti trys policijos pareigūnai, o įtariamasis, siejamas su ankstesniu ginkluotu išpuoliu, žuvo.

Nebraskoje per susišaudymą sužeisti trys pareigūnai / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Pasak policijos viršininko Toddo Schmadererio, įtariamasis, į trečią dešimtį įžengęs vyras, anksčiau tą pačią dieną apie vidurdienį maisto prekių parduotuvėje kelis kartus šovė į krūtinę 61-erių vyrui. Pareigūnai įvykio vietoje nustatė automobilio valstybinius numerius ir sekė įtariamąjį iki degalinės.

Pareigūnai stebėjo, kaip įtariamasis išlipa ir nueina į tualetą. Atvykus papildomoms pajėgoms ir paliepus vyrui išeiti, šis pasirodė šaudydamas. Per susirėmimą buvo kliudytas vienas pareigūnas, o įtariamasis atsitraukė atgal į patalpą.

Tuo metu tualete buvusiam pašaliniam asmeniui pavyko saugiai pasišalinti. Pareigūnams vėl pareikalavus įtariamojo išeiti, įvyko antras susišaudymas. Jo metu buvo pašautas antras pareigūnas, o trečiąjį sužeidė skeveldros. Pareigūnai atsakė ugnimi ir įtariamasis buvo nukautas.

„Tai labai pavojinga diena Omahos miestui, susijusi su šiuo įtariamuoju“, – sakė T. Schmadereris.

Policijos teigimu, pareigūnų patirti sužalojimai yra rimti, tačiau pavojaus gyvybei nekelia; jie buvo išvežti į vietos ligoninę. Nuo skeveldrų nukentėjęs pareigūnas vėliau buvo paleistas į namus.

Maisto prekių parduotuvėje pašautas vyras yra kritinės būklės.

