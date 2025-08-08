Naujos garsios bylos detalės: nunuodyti vyrą australė anksčiau mėgino dar bent triskart

Namų šeimininkė Erin Patterson liepos mėnesį buvo pripažinta kalta dėl savo vyro tėvų ir pagyvenusios tetos nužudymo 2023 m., kai į jų jautienos velingtono kepsnius įmaišė mirtinai nuodingų grybų (žalsvųjų musmirių).
Siekiant užtikrinti teisingą teismo procesą dviejų vaikų motinai, nuo prisiekusiųjų anksčiau buvo nuslėpta keletas teisėtvarkos institucijų nagrinėtų labai rimtų kaltinimų dėl jos veiksmų dar gerokai iki lemtingųjų pietų.
Penktadienį Aukščiausiojo Teismo teisėjas Christopheris Beale'as atmetė prašymą juos įslaptinti.
Policija viename iš pagrindinių kaltinimų, kurie nebuvo išklausyti teismo metu, teigė, kad E. Patterson anksčiau dar tris kartus bandė nužudyti savo buvusį vyrą Simoną, su kuriuo jos santykiai buvo pašliję. Tai įvyko 2021–2022 m.
Pagal naujai paskelbtus įrodymus, ji buvo kaltinama vyrui patiekusi užnuodytų patiekalų: makaronų su „Bolognese“ padažu, vištienos kario „Korma“ ir tortilijų su daržovėmis.
Jos vyras pernai spalio mėnesį vykusiame išankstiniame teismo posėdyje papasakojo, kaip tuometinė žmona jo paprašė paragauti jos pagamintų vištienos karių.
„Pamenu, Erin sakė, kad ragauti reikia tam, kad ji galėtų pritaikyti kario receptą mūsų skoniams“, – pasakojo E. Pattersonas.
Po to, kai 2022 m. per kelionę su palapinėmis žmona jam patiekė švelnaus skonio vištienos karį „Korma“, vyras netrukus susirgo.
„Iš pradžių pajutau karštį, ypač galvoje, po to man pasidarė bloga, ir staiga man reikėjo vemti“, – sakė jis.
Vėliau jis paniro į komą, chirurgai jam atliko operaciją ir buvo priversti pašalinti dalį žarnyno.
Savo gydytojui Christopheriui Fordui vyras vėliau minėjo įtariąs, kad E. Patterson tyčia mėgino jį nuodyti.
Ch. Fordas ankstesniame teisme pasakojo, kad S. Pattersonas buvo sunerimęs, kai šio žmona jam pasiūlė naminių sausainių.
„Simonas bijojo valgyti sausainius, nes įtarė, kad jie gali būti užnuodyti“, – pernai teisme sakė gydytojas.
„Jis man pranešė, kad kol jie buvo išvykę, Erin keletą kartų skambino ir teiravosi, ar jis valgė sausainius“, – pridūrė Ch. Fordas.
Prieš šįmet vykusio E. Patterson teismo pradžią prokurorai nusprendė nutraukti baudžiamąjį persekiojimą pagal pastaruosius kaltinimus, o žiniasklaidai buvo taikomi griežti apribojimai, draudžiantys atskleisti bet kokias susijusias detales.
Giminaičių gyvybes nusinešę grybai
2023 m. liepos mėn. E. Patterson surengė šeimos pietus, kurie prasidėjo draugiškais pokalbiais ir malda, bet baigėsi trijų svečių mirtimi.
Penkiasdešimtmetę moterį 12 prisiekusiųjų prieš mėnesį pripažino kalta dėl S. Pattersono tėvų Dono ir Gail Pattersonų bei tetos Heather Wilkinson nužudymo.
Ji taip pat pripažinta kalta dėl bandymo nužudyti Heather vyrą Ianą, žinomą vietos baptistų bažnyčios pastorių.
E. Patterson teismo procesas į ramų Morvelo kaimelį Australijos Viktorijos valstijoje, labiau žinomą dėl apdovanojimus skynusių rožių, sutraukė tinklalaidžių kūrėjus, filmavimo grupes ir nusikaltimų dokumentikos gerbėjus. Kiekvieną bylos posūkį sekė laikraščiai nuo Niujorko iki Naujajo Delio.
Per daugiau nei du mėnesius trukusį teismo procesą E. Patterson prisiekusiuosius tikino, kad velingtono kepsnys žaliosiomis musmirėmis – nuodingiausiais grybais pasaulyje – buvo užnuodytas netyčia.
Žaliosios musmirės lengvai supainiojamos su kitomis valgomųjų grybų rūšimis ir, kaip teigiama, turi saldų skonį, kuris užmaskuoja jų didelį nuodingumą.
E. Patterson į teismo salę grįš rugpjūčio 25 d. Per šį posėdį bus nuspręsta, kiek laiko moteris praleis už grotų. Po nuosprendžio paskelbimo jos teisininkų komanda turės 28 dienas, per kurias galės apskųsti tiek apkaltinamuosius nuosprendžius, tiek bausmes.
