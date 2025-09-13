Moteris prisipažino nužudžiusi vaikus, kurių kūnai buvo rasti lagaminuose

Anksčiau šią savaitę valstijos prokurorė Natalie Walker (Natali Volker) prisiekusiesiems nurodė, kad įtariamoji – Pietų Korėjos pilietė Hakyung Lee (Hakjung Li) – prisipažino savo vaikams davusi antidepresanto nortriptilino, nuo kurio jie mirė.
Policija mano, kad ši moteris vaikus – šešerių Minu Jo (Minu Džo) ir aštuonerių Yuna Jo (Juna Džo) – nužudė 2018 metų birželį arba liepą, kaip teigiama, praėjus metams po vyro mirties. Po to Hakyung Lee grįžo į Pietų Korėją.
Praėjus ketveriems metams po nužudymo, vaikų kūnus apleistame sandėliavimo konteineryje rado viena šeima.
Naujosios Zelandijos policijos prašymu moteris buvo išduota iš Pietų Korėjos 2022-ųjų lapkritį.
Tačiau teismo metu patologas Simonas Stablesas (Saimonas Steiblsas) pažymėjo, kad sunku teigti, jog antidepresantai buvo vienintelė vaikų mirties priežastis, atsižvelgiant į pažengusį kūnų irimą.
„Galima teigti, kad tai buvo mirties priežastis, arba sakyti, kad tai susiję su su kažkuo kitu“, – teisme sakė jis.
„Tai taip pat galėjo paveikti vaiką“, – pridūrė S. Stables.
Teismo metu vienas pareigūnas, pirmasis tyręs šį atvejį, nurodė, kad vaikų kūnai buvo rasti atskiruose lagaminuose, kurie buvo suvynioti į plastiką.
Moteris iš Pietų Korėjos teisme nusprendė gintis pati, nors turi du advokatus, kurie veikia kaip pagalbiniai teisininkai.
Antradienį jos advokatė Lorraine Smith (Loren Smit) teisme nurodė, kad Hakyung Lee negali būti laikoma atsakinga už žmogžudystę, nes nusikaltimo metu ji nestabilios psichologinės būsenos. Šią informaciją patvirtina teismo vaizdo įrašas, paskelbtas Australijos nacionalinio transliuotojo ABC.
L. Smith nurodė, kad po to, kai 2017-aisiais mirė Hakyung Lee vyras, moteris susirgo depresija.
Ji pridūrė, kad vienu metu Hakyung Lee manė, jog būtų geriausia, jei visa šeima numirtų ir jie visi vartojo antidepresantus.
Pasak advokatės, Hakyung Lee suklydo ir davė per didelę dozę, o kai atsibudo, pamatė, kad jos vaikai mirė.
Manoma, kad moters iš Pietų Korėjos teismas truks apie keturias savaites.
Naujausi komentarai