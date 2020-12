Mirė šnipų žanro klasikas Johnas le Carre

Eidamas 90-uosius metus mirė britų rašytojas Johnas Le Carre (Džonas Le Karė), geriausiai žinomas dėl savo romanų apie Šaltojo karo šnipus „Skardininkas, siuvėjas, kareivis, šnipas“ (Tinker, Tailor, Soldier, Spy) ir „Šnipas, kuris sugrįžo iš šalčio“ (The Spy Who Came in from Cold), sekmadienį pranešė jo agentas.