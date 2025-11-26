Mirė netoli Baltųjų rūmų pašauti du Nacionalinės gvardijos kariai

„Su didžiuliu liūdesiu patvirtiname, kad abu Vakarų Virdžinijos nacionalinės gvardijos kariai, kurie šiandien buvo pašauti Vašingtone, mirė nuo patirtų sužalojimų“, – sakė gubernatorius Patrickas Morrisey (Patrikas Morisis).
Jis pridūrė, kad šie kariai žuvo tarnaudami savo šaliai.
Anksčiau JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) teigė, kad kariai gydomi ligoninėje, tačiau jų būklė buvo kritinė.
„Gyvulys, kuris pašovė du Nacionalinės gvardijos karius, abu buvo sunkiai sužeisti ir dabar yra dviejose skirtingose ligoninėse, taip pat yra sunkiai sužeistas, bet, nepaisant to, sumokės labai didelę kainą“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ nurodė Baltųjų rūmų šeimininkas.
Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt (Kerolain Levit) nurodė, kad incidento metu D. Trumpas buvo Floridoje, tačiau buvo greitai informuotas apie situaciją.
Vienas pareigūnas, kalbėdamas anonimiškai, nurodė, kad įtariamasis buvo sulaikytas. Jis taip pat nukentėjo incidento metu, tačiau patirti sužalojimai nekelia pavojaus jo gyvybei, pridūrė pareigūnas.
Vietos pareigūnų teigimu, įtariamasis buvo nugabentas į ligoninę.
Skelbiama, kad šiuo metu įvykio vietoje dirba gausus JAV slaptosios tarnybos bei Alkoholio, šaunamųjų ginklų ir tabako biuro (AFT) agentų būrys, o netoliese budi Nacionalinės gvardijos kariai. Teritorija taip pat stebima iš sraigtasparnių.
