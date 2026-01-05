Mirė Holokaustą išgyvenusi Anne Frank įseserė Eva Schloss

Velionės šeima pareiškė „didelį liūdesį“ dėl šios „nepaprastos Aušvicą išgyvenusios moters, atsidavusios Holokausto švietėjos, nenuilstamai dirbusios atminimo, supratimo ir taikos labui“, netekties.
Jungtinės Karalystės (JK) karalius Karolis III, kuris šoko su E. Schloss 2022 m. Londone vykusiame renginyje, ir jo sutuoktinė Camilla, kuri yra jos fondo „Anne Frank Trust UK“ globėja, pareiškė, kad jie yra „labai nuliūdinti“.
„Esame privilegijuoti ir didžiuojamės ją pažinoję, ir labai ja žavėjomės“, – pareiškime teigė karališkoji pora.
E. Schloss 1990 m. padėjo įkurti minėtą organizaciją, kurios tikslas – perduoti prisiminimus apie Holokaustą jauniems žmonėms ir kovoti su išankstiniu nusistatymu.
E. Schloss, kurios mergautinė pavardė yra Geiringer, gimė 1929 m. Austrijoje. Ji buvo tik vaikas, kai naciai aneksavo jos šalį. Jos žydų šeima iš pradžių pasitraukė į Belgiją, o tada – į Amsterdamą Nyderlanduose, kur jie apsistojo priešais A. Frank namus.
A. Frank pasakojimai apie Holokaustą jos dienoraštyje tapo kančių, kurias naciai sukėlė Antrojo pasaulinio karo metu, simboliu.
Abi mergaitės buvo to paties amžiaus ir dažnai kartu žaisdavo. Tačiau nuo 1942 m. abiem šeimoms teko slapstytis.
Evą ir jos motiną Elfriede, tėvą Erichą ir brolį Heinzą po dvejų metų išdavė nacių šalininkas. Jie buvo sulaikyti per jos 15-ąjį gimtadienį ir 1944 m. gegužės mėnesį išsiųsti į Aušvico naikinimo stovyklą. Eva, kuriai pavyko palaikyti ryšį su savo motina, buvo atskirta nuo savo tėvo ir brolio, kurie mirė stovyklose.
Netrukus po jų išvadavimo 1945-aisiais ji persikėlė į Londoną studijuoti ir sutiko savo būsimą vyrą Zvi Schlossą. Jos motina grįžo į Amsterdamą ir ištekėjo už A. Frank tėvo Otto, kuris po sugrįžimo iš Aušvico taip pat jau buvo našlys.
Eva ir Zvi Schlossai, kuriems gimė trys dukterys, įgijo JK pilietybę. E. Schloss 2021 m., būdama 92-ejų, taip pat atgavo Austrijos pilietybę. Ji parašė kelias knygas ir pasakojo apie savo patirtį visame pasaulyje, o 2013 m. britų karalius, kai jis dar buvo Velso princas, paskelbė ją Britanijos imperijos ordino nare.
A. Frank 1945 m. mirė Bergen-Belzeno koncentracijos stovykloje.
