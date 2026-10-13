MI5 vadovas: DI gali padidinti biologinių ginklų grėsmę

„Šiandien DI jau smarkiai aštrina kibernetinio saugumo kovą tarp puolėjų ir gynėjų“, – savo metinėje grėsmių apžvalgoje pareiškė MI5 vadovas Kenas McCallumas, pridurdamas, kad ši technologija gali „iš esmės pakeisti riziką, susijusią su esamais ar net naujais biologiniais ginklais“.
Jis pranešė, kad šiemet MI5 savo būstinėje įsteigė naują DI grėsmių vertinimo centrą ir pasitelkia kitų institucijų ekspertines žinias „rengiant visapusiškus vertinimus, kurie atskiria tuščius gąsdinimus nuo tikrovės“.
„Paprasčiau tariant, žmonijos istorijoje dar nesame susidūrę su veikėju, kuris būtų protingesnis už mus. Kuris gebėtų mus pergudrauti. Tai iš tiesų neregėta“, – pridūrė K. McCallumas.
Jis teigė, kad agentūra jau išaiškino įtariamuosius, kurie naudojosi DI savo žvalgybos galimybėms ir atakos priemonėms, įskaitant DI valdomus dronus, tobulinti.
K. McCallumas taip pat atskleidė, kad agentūra kovai su užsienio valstybių keliamomis grėsmėmis skiria daugiau išteklių nei bet kada nuo Šaltojo karo laikų.
„Per pastarąjį dešimtmetį mūsų nagrinėjamų valstybinių grėsmių atvejų padaugėjo keturgubai, – sakė jis. – Rusija išlieka agresorė numeris vienas.“
„Rusijos kariuomenė ir žvalgybos tarnybos vėl suintensyvino savo bandymus vykdyti hibridinį karą“, – perspėjo K. McCallumas.
Vis dėlto jis nurodė, kad praėjus daugiau kaip ketveriems metams po to, kai Rusija 2022-aisiais pradėjo plataus masto karą Ukrainoje, „Kremliaus pasaulinis priemonių rinkinys yra nusilpęs“.
„Todėl matome, kad jie karštligiškai moka nusikaltėliams, jog šie vykdytų jų nurodymus. Arba išnaudoja naivius savanorius“, – kalbėjo MI5 vadovas.
Teheranas taip pat siekia plėsti savo hibridinį karą, o per pastaruosius 12 mėnesių vykdant su Iranu susijusias operacijas buvo sulaikyta daugiau nei 50 asmenų, nurodė K. McCallumas.
Ministras pirmininkas Andy Burnhamas parlamentarams pirmadienį pareiškė, kad labai tikėtina, jog neseniai JK oro pajėgų bazėje pietvakarių Anglijoje, kuria naudojasi JAV kariuomenė, kilęs incidentas buvo koordinuojamas iš Irano.
„Tie, kurie siekia sukelti sumaištį JK gatvėse – ar tai būtų samdyti smogikai čia, ar jų užsakovai užsienyje – sulauks ryžtingo atsako“, – pažadėjo K. McCallumas.
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