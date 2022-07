Kaliningrade gyventi vis sunkiau. Nuo vakar įsigaliojo nauji Europos Sąjungos draudimai. Per Lietuvą į ir iš Kaliningrado nebegalima vežti alkoholio, cemento, prabangos bei daugelio kitokių prekių bei žaliavų. Ekonomistas sako, kad šios sankcijos bus gniuždančios, nes naujų sankcionuotų prekių kategorijų – žymiai daugiau. Be to, jų gauti bus sunku net ir kitais keliais, pasakojama LNK reportaže.