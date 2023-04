Marselyje sugriuvus pastatui žuvo šeši žmonės

Po to, kai pirmadienį gelbėtojai rado tris kūnus, o žuvusiųjų skaičius išaugo iki šešių, viltis rasti du dingusius žmones antrajame pagal dydį Prancūzijos mieste Marselyje sugriuvusio pastato griuvėsiuose išblėso.

Praėjus beveik 48 valandoms po sprogimo daugiabutyje, kurio gyventojai pranešė apie stiprų dujų kvapą, dešimtys civilinės gynybos darbuotojų, pasitelkę dronus, šilumos jutiklius ir tarnybinius šunis, dirbo prie nuolaužų, kuriose vis dar teberuseno liepsnos.

Būsto reikalų ministras Olivier Kleinas (Olivjė Klainas) anksčiau pirmadienį įvykio vietoje pranešė, kad rasti keturi kūnai. Tačiau po kelių valandų gelbėjimo tarnybos paskelbė, kad gelbėtojai rado penktą, o vėliau ir šeštą auką.

Prokuratūros tyrėjai teigė, kad „tęsiamas darbas nustatant aukų tapatybę“, o ekspertai pradėjo darbą sprogimo priežasčiai nustatyti.

Miesto prokurorai taip pat pradėjo tyrimą dėl netyčinės žmogžudystės.

Dėl po griuvėsiais tebeliepsnojančio gaisro šunims sunku aptikti išgyvenusiųjų ar kūnų.

„Gaisro židinys yra giliai po žeme ir sunkiai pasiekiamas žarnomis. Be to, negalime purkšti per daug vandens, kad nesusidarytų tam tikras purvas“, – sakė ugniagesys Adrienas Schalleris (Adrienas Šaleris).

Marselio meras Benoit Payanas (Benua Pajanas) įsakė nuleisti rotušės vėliavas iki pusės stiebo ir atversti užuojautos knygas, kad vietos gyventojai galėtų išreikšti pagarbą aukoms.

Pirmadienio vakarą netoli sprogimo vietos esančioje bažnyčioje buvo surengtas maldos budėjimas.

„Viltis, nors ir mažėjanti, turi išlikti iki galo“, – susirinkusiesiems sakė Marselio arkivyskupas kardinolas Jeanas-Marcas Aveline'as (Žanas Markas Avelinas).

„Lenktynės su laiku“

Pasak jo, gelbėtojai didžiąją dalį griuvėsių šalino ekskavatoriumi, tačiau, pastebėję oro kišenę, sustodavo ir darbą tęsdavo rankomis.

„Tai lenktynės su laiku“, – sakė jis.

Sprogimas ir griūtis įvyko sekmadienį apie 0 val. 40 min. vietos (1 val. 40 min. Lietuvos) laiku.

Mero pavaduotojas Yannickas Ohanessianas (Janikas Ohanesianas) sakė, kad sprogimas buvo juntamas visame Marselio mieste, ir teigė, kad sprogimo jėga galėjo destabilizuoti netoliese esančius pastatus. „Turime būti budrūs“, – pridūrė jis.

Du gretimi pastatai buvo smarkiai apgadinti, o vienas iš jų sugriuvo sekmadienį, tačiau niekas nenukentėjo.

Iš vietovės buvo evakuota beveik 200 gyventojų.

2018 metais Marselyje aštuoni žmonės žuvo, kai sugriuvo du apgriuvę pastatai darbininkų klasės Noailo rajone.

Ši nelaimė atkreipė dėmesį į Viduržemio jūros uostamiesčio būsto standartus, o pagalbos grupės teigė, kad 40 000 žmonių gyveno nekokybiškuose statiniuose.

Tačiau sekmadienį pareigūnai, regis, paneigė, kad naujausia tragedija įvyko dėl statybos priežasčių.