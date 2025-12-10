Maroke sugriuvus dviem pastatams žuvo devyniolika žmonių

„Dar šešiolika žmonių buvo sužeisti, jų būklė įvairaus sunkumo“, – teigė MAP.
Agentūra pridūrė, kad tęsiasi gelbėjimo operacijos siekiant „išgelbėti kitus žmones, galbūt palaidotus po griuvėsiais“.
Du Feso Mustakbalo rajone šalia vienas kito stovėję namai, kuriuose gyveno aštuonios šeimos, sugriuvo praėjusią naktį, sakoma MAP pranešime.
Vietos pareigūnai užsimena, kad žuvusiųjų skaičius artimiausiomis valandomis gali padidėti.
MAP nurodė, kad saugumo pareigūnai ėmėsi būtinų prevencinių priemonių, įskaitant įvykio vietos aptvėrimą ir evakuaciją iš aplinkinių pastatų.
Pranešime sakoma, kad sužeistieji buvo nuvežti į Feso universitetinę ligoninę.
Pernai vasarį penki žmonės žuvo sugriuvus namui Feso senamiestyje.
Beveik prieš dešimtmetį, 2016-aisiais, Maroke per savaitę sugriuvo du pastatai; abiem atvejais taip pat žuvo žmonių. Viena šių nelaimių įvyko šalies vakaruose esančiame Marakeše, žuvo du vaikai. Sugriuvus kitam namui žuvo keturi ir buvo sužeista dar per 20 žmonių.
