Londono traukinyje atsiradęs Banksy grafitis koronaviruso tema pašalintas

Londonas, liepos 16 d. (AFP-BNS). Britų gatvės menininko Banksy (Banksio) naujausias darbas koronaviruso plitimo tema, atsiradęs vieno Londono metropoliteno traukinio vagone, buvo pašalintas, pranešė transporto operatorė.

Grafičių žvaigždė antradienį socialiniuose tinkluose paskelbė filmuotą medžiagą pavadinimu „Jei nesidėsi kaukės, negausi“ (If you don't mask – you don't get). Ši frazė galėtų būti perfrazuotas posakis „Jei neprašysi, negausi“ (If you don't ask, you don't get) ir užuomina į britų roko grupės „Chumbawamba“ dainą.

Kuriant grafitį buvo panaudota ir šūkių, susijusių su „Chumbawamba“.

Klipe matyti, kaip kombinezonu vilkintis ir kaukę užsidėjęs menininkas, naudodamasis trafaretais, vagone piešia savo garsiąsias žiurkes. Viena jų buvo pavaizduota iščiaudėjusi mėlynų lašelių debesį.

Transporto kompanija „Transport for London“ (TfL) vėliau naujienų agentūrai AFP nurodė, kad darbas „prieš kelias dienas“ buvo pašalintas dėl kompanijos griežtos politikos prieš grafičius.

Vis dėlto TfL kviestų Banksy atkurti savo žinią „kokioje nors tinkamoje vietoje“.

„Vertiname nuostatą skatinti žmones dengti veidą, kaip elgiasi didžioji dauguma mūsų transporto tinklo klientų“, – sakė TfL atstovas.