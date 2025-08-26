Iš Londono pakilęs lėktuvas „užstrigo“ Putino žemėje: kas laukia keleivių?

„Air China“ bendrovės Boeing 777 laineris, pakilęs iš Heathrow oro uosto 22.43 val. Rugpjūčio 25 d. vakare, patyrė techninių problemų virš Rusijos oro erdvės. Orlaivis nusileido giliai Sibire – teritorijoje, kur po karo Ukrainoje vakarų lėktuvai praktiškai nesilanko.
Iš viso lėktuve buvo 311 keleivių ir įgulos narių.
Vietos oro uosto darbuotojai buvo priversti skubiai reaguoti į netikėtą „svečią“.
Vienas liudininkas Rusijos žiniasklaidai sakė: „Oro uosto tarnybos buvo visiškoje parengtyje – tokie skrydžiai čia tikrai ne kasdienybė. Jie greitai paruošė reikiamą įrangą, tačiau kas bus toliau – neaišku. Greičiausiai „Air China“ atsiųs pakaitinį lėktuvą su inžinieriais ir detalėmis, nes vietiniai specialistai tokio milžiniško orlaivio sutaisyti negalės.“
Keleiviai dabar atsidūrė neapibrėžtoje situacijoje. Nizhnevartovskas yra už 2,3 tūkst. kilometrų į rytus nuo Maskvos, o miesto infrastruktūra ribota, todėl priimti tokį žmonių skaičių sudėtinga.
Kaip pranešė portalas Baza, kol kas neaišku, kur bus apgyvendinti visi keleiviai. Net jei pavyktų surasti viešbučius, britams ir kitiems vakarų keliautojams gali kilti problemų – jų banko kortelės Rusijoje nebeveikia dėl sankcijų.
Jungtinės Karalystės Užsienio reikalų ministerija jau anksčiau perspėjo savo piliečius nevykti į Rusiją, nes rizikuojama sulaikymu ar baudžiamuoju persekiojimu už veiksmus, kurie gali būti vertinami kaip priešiški šaliai.
Pasak vietos žiniasklaidos, pilotai pasirinko Nizhnevartovską dėl gerų oro sąlygų ir ilgos kilimo–tūpimo tako dangos, tinkamos tokio dydžio lėktuvui.
Uralo transporto prokuratūra patvirtino avarinį nusileidimą.
Naujausi komentarai